Кровавое уравнение: будет ли Киев бороться за Авдеевку любой ценой

Полковник Ходаренок: ВСУ придется оставить Авдеевку в ближайшее время

Наиболее горячая точка на фронтах СВО сегодня - город Авдеевка. ВС РФ продолжают вести на этом направлении наступательные боевые действия. Противник пятится, неся чувствительные потери. С обстановкой в районе этого населенного пункта разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

После отставки генерала Валерия Залужного в Вооруженных силах Украины начался, без особого преувеличения, кадровый вихрь. Его сторонников и приближенных освобождают от занимаемых должностей и перемещают на менее значимые должности (а то и увольняют в запас). На их место приходят или назначенцы нового главнокомандующего ВСУ генерала Александра Сырского, или выдвиженцы, которых лоббируют другие центры силы как в военном ведомстве Украины, так и политических структурах государства.

Верховный главнокомандующий ВСУ Владимир Зеленский все-таки решился на столь значительные перемены в высшем офицерском составе украинской армии и, видимо, полагает, что новая команда генералов (а назначение некоторых из них он инициировал лично) приведет ВСУ к ощутимым успехам на фронтах.

Однако обстановка в районе Авдеевки складывается для украинской армии откровенно неблагоприятно. По оценкам специалистов, знакомых с ситуацией, до полного окружения этого укрепленного района вместе с обороняющимися там войсками осталось уже не так много времени.

Нажим российской армии с каждым днем только усиливается. И, таким образом, украинскому командованию предстоит в эти дни сделать нелегкий выбор - либо подразделениям и частям ВСУ остаться в Авдеевке, попасть в окружение и в конечном счете погибнуть (в лучшем случае, попасть в плен), либо, пока еще не поздно, организованно отойти из города на заранее подготовленные оборонительные рубежи.

Среди некоторых украинских и западных экспертов порой распространяется и такое

«кровавое уравнение» - когда стоимость защиты территории начинает превышать любую выгоду, полученную от причинения боли противнику, участок местности (город, укрепленный район) надо оставить.

Надо со всей определенностью сказать, что это поэтическое уравнение к реальному ведению вооруженной борьбы не имеет никакого отношения. Если бы Красная Армия руководствовалась подобными романтическими формулировками в годы Великой Отечественной войны, то ей пришлось бы оставить и Ленинград, и Сталинград, и Воронеж.

Подобные суждения относительно «стоимости защиты территории» имеют хождение и в российском экспертном сообществе. Однако со всей определенностью надо сказать - так не воюют.

В этом плане и некоторым нашим специалистам, которые порой рассуждают о стоимости защиты территории, достаточно напомнить слова из Приказа Народного комиссара обороны Союза СССР № 227 от 28 июля 1942 года «О мерах по укреплению дисциплины и порядка в Красной Армии и запрещении самовольного отхода с боевых позиций» - «надо упорно, до последней капли крови защищать каждую позицию, каждый метр советской территории, цепляться за каждый клочок советской земли и отстаивать его до последней возможности».

Не приходится сомневаться, что подобные строки известны и украинским военным и политикам. И именно из подобных соображений они, скорее всего, исходят при организации и ведении оборонительных действий в районе Авдеевки.

Тем более, сейчас для политического и военного руководства Украины ситуация складывается так: только что от должности главнокомандующего ВСУ отстранили генерала Валерия Залужного. Освобождают от занимаемых постов и его клан.

По мнению Владимира Зеленского, новая команда высших офицеров ВСУ должна непременно привести украинскую армию к успехам. И

начинать деятельность новых назначенцев с весьма болезненного поражения (а таковым и будет оставление Авдеевки) все-таки крайне нежелательно как для Зеленского, так и для новых выдвиженцев.

На Украине в этом случае среди самых широких слоев общества наверняка появятся рассуждения: «Ну, вот, а при Залужном-то ничего подобного не было. А этих - только назначили, и такой афронт».

Для украинской армии обстановка в районе Авдеевки откровенно тяжелая. Но и держаться ВСУ за этот населенный пункт будут до последней капли крови. Не исключено, что руководить боевыми действиями на этом направлении будут вновь назначенные генералы и офицеры, тем самым доказывая правильность и целесообразность своего выдвижения на новые посты (вполне возможно, что они там уже и находятся).

Поэтому в бои за Авдеевку, вполне возможно, украинская армия бросит даже свои последние резервы.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок