"Операция возмездия". Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах

Азербайджан заявил о проведении "операции возмездия" в ответ на действия Армении

Ереван обвинил Баку в обстреле на границе, в результате которого погибли двое армянских военных. Азербайджан назвал произошедшее «операцией возмездия» в ответ на атаку армянских ВС 12 февраля, при которой был ранен азербайджанский пограничник - Армения тогда пообещала провести расследование и наказать виновных.

Минобороны Армении обвинило Азербайджан в обстреле армянских сил в районе села Неркин Ханда Сюникской области, в результате которого погибли двое армянских военных, еще несколько получили ранения. При этом председатель комитета по обороне Национального собрания Армении Андраник Кочарян заявил о четверых погибших.

Обстрел армянских позиций велся с 03.00 до 06.00, сообщил ArmLur глава административного района Неркин Ханд Хачатур Багдасарян.

"Пушки не использовали, но был сильный грохот от стрельбы. Минометы или что - непонятно", - рассказал агентству «Sputnik Армения» местный житель Норик Даниелян.

По его словам, жертв в населенном пункте не было.

"Операция возмездия"

Государственная пограничная служба Азербайджана подтвердила удар по армянским позициям, назвав его "операцией возмездия".

"В ответ на вчерашнюю провокацию Вооруженных сил Армении был полностью уничтожен боевой пост вблизи населенного пункта Неркин-Анд Гафанского района, откуда накануне снайперским огнем был ранен азербайджанский военный", - говорится в сообщении ведомства.

12 февраля азербайджанская Госпогранслужба сообщила, что армянские ВС открыли огонь на границе, в результате чего азербайджанский пограничник Парвиз Агакиши оглу Халилзаде был ранен.

Военнослужащего эвакуировали на вертолете в больницу, ему оказана медицинская помощь. Военная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статье "покушение на убийство с намерением национальной, расовой или религиозной вражды".

После сообщений о стрельбе на границе армянское Минобороны сообщило, что проводит свое расследование.

В ведомстве заверили, что военные, открывшие огонь, будут наказаны, если подтвердится, что оснований для стрельбы не было.

Впоследствии Минобороны Азербайджана обвинило Армению еще в одном обстреле 12 февраля:

«В 20:50 и в 23:40 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Чинарлы Товузгалинского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Коханаби Товузского района».

Эти заявления армянское Минобороны отвергло.

"Удар по мирному процессу"

На происшествие отреагировал МИД Азербайджана.

«Эта провокация армянской стороны является серьезным ударом по мирному процессу между Азербайджаном и Арменией. В условиях стабильности в течение последних 4-5 месяцев подобные провокационные действия явно противоречат заявленным мирным посланиям Армении», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В министерстве подчеркнули, что инцидент произошел на территориях, находящихся под наблюдением миссии Европейского союза, что «вызывает серьезные опасения по поводу целей и задач этой миссии».

«Военно-политическое руководство Армении несет ответственность за подобные провокации против Азербайджана», - заявили в МИД Азербайджана.

В свою очередь посол по особым поручениям арямянского МИД Эдмон Марукян в соцсети X назвал произошедшее "неспровоцированной агрессией" Азербайджана против Армении.

Алексей Пермяков