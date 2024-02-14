Лишь у 11 стран НАТО расходы на оборону превышают положенные по уставу два процента от ВВП

Согласно данным, представленным в опубликованной инфографике, в прошлом году расходы на оборону значительного большинства стран НАТО в процентах от национальных ВВП были меньше рекомендованного двухпроцентного уровня.

Обозначенную для стран альянса цель тратить на оборону не меньше 2% ВВП в год достигают лишь 11 стран - США, Великобритания, Польша, Греция, Финляндия, Румыния, Венгрия, Словакия и три прибалтийских государства. При этом обозначенная доля военных расходов отражает финансирование собственной национальной обороны стран-участниц альянса, а их вклад в общий бюджет НАТО намного меньше.

Бюджет НАТО. Источник: topwar.ru

Из опубликованной инфографики отчетливо видно, что больше всех участников военного блока на военные цели тратят Польша - 3,9% от ВВП США - 3,5% от ВВП. При этом, учитывая несопоставимость ВВП США и Польши, в количественном отношении американские расходы на военные цели в двадцать пять раз превышают польские.

В остальном списке просматривается определенная тенденция, при которой чем позже страна была принята в НАТО, тем большую долю собственного ВВП она вынуждена тратить на военные нужды. Таким образом на третьем месте в списке находится небогатая Эстония, за ней ожидаемо идут Литва и Латвия, а затем - Румыния, Словакия, Венгрия и Финляндия. Доля военных расходов стран "старой Европы" является сравнительно невысокой - Франции - 1,9% ВВП, Германии - 1,6 %, Испании - 1,2%.