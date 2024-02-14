Мечта про миллион: почему Украина пытается сделать ставку на дроны

Киев собирается компенсировать нехватку вооружений на фоне сокращения поставок с Запада — что противопоставит этим попыткам российская армия

Минобороны России 13 февраля сообщило об очередных случаях уничтожения дронов над Белгородской и Курской областями. В зоне СВО вражеские беспилотники каждый день ликвидируют сотнями: ставку на БПЛА Украина делает в условиях тотальной нехватки снарядов и бронетехники. ВСУ применяют их на линии боевого соприкосновения, для ударов по гражданской инфраструктуре и городам. Киев даже заявил о планах производить миллион таких аппаратов в год, а турецкие и немецкие компании — о начале строительства на Украине производственных мощностей для этого. На какие дроны делают ставку в ВСУ, и чем они уступают нашим разработкам — специально для «Известий» разобрал военный эксперт Дмитрий Корнев.

Bayraktar

Турецкая компании Baykar поставляет украинцам свою продукцию с начала СВО, а недавно заявила о начале строительства под Киевом нового завода. На нем планируется ежегодно выпускать около 120 дронов семейства Bayraktar, предположительно — модели TB2 и TB3. Руководство компании считает, что предприятие начнет производить продукцию уже через год.

В обычное время такая кооперация, вероятно, имела бы смысл с точки зрения развития экспорта вооружений. Но сколько такой завод просуществует в условиях специальной военной операции и какой смысл в этих вложениях? Тем более, дроны Bayraktar можно назвать одним из разочарований СВО — организованная российская войсковая ПВО сводит эффект от их применения почти к нулю. В качестве ударных они почти не используются — только для обзорных и разведывательных целей и только в районах, где пока отсутствует наша ПВО.

Bayraktar TB2 Источник изображения: Фото: Global Look Press/Yulii Zozulia

Vector

Немецкая компания Quantum Systems уже открыла в Украине учебный и сервисный центр для обслуживания своих беспилотников Vector. Там она ведет подготовку операторов и ремонтирует БПЛА. Сейчас компания планирует расширить свое присутствие на Украине и наладить там производство своей продукции.

Вполне вероятно, что Quantum Systems ухватилась за этот проект по той простой причине, что в Германии их аппараты никому особо не нужны. А на Украине на волне общего интереса к дронам немцы смогут неплохо заработать.

Vector — это БПЛА с неподвижным крылом (самолетного типа), способные взлетать и приземляться вертикально. Они могут использоваться для разведки или — после весьма существенных доработок — в качестве дронов-камикадзе небольшой мощности. Они создавались в мирное время и для мирных задач. Конечно, их можно приспособить и для военного применения, но это неэффективно и, видимо, очень недешево.

Немецкий БПЛА Vector Источник изображения: Фото: Quantum Systems

FPV-дроны

Журнал The Economist разместил на обложке одного из последних номеров фотографию FPV-дрона с говорящей подписью: «Беспилотники-убийцы, оружие будущего». За последние два года они действительно произвели небольшую революцию в военном деле. Именно с помощью таких беспилотников Украина пытается компенсировать нехватку артиллерийских и ракетных систем на поле боя.

Директор одной из украинских фабрик по производству FPV-дронов Николай Гаврилюк в беседе с The Wall Street Journal заявил о планах украинского руководства выпустить в 2024 году миллиона аппаратов. Это относительно недорогое средство поражения и личного состава, и бронированной техники.

FPV-дрон Источник изображения: Фото: REUTERS/Inna Varenytsia

Проблема для ВСУ тут только одна — если Украина сможет выпускать такие дроны сотнями тысяч, то Россия ответит миллионами. Технологически это самый простой в производстве вид беспилотников, и если значительно более высокотехнологичные «Ланцеты» мы выпускаем тысячами, то в FPV-дронах, безусловно, сможем обеспечить себе превосходство.

Аналог «Ланцета»

К слову о «Ланцетах»: буквально на днях глава министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что уже разработан и готов к производству аналог этого весьма эффективного дрона-камикадзе с дальностью действия 40 км. Новость сопровождалась фотографией беспилотника с двумя парами Х-образных крыльев — всё как у его российского прототипа.

Только, как всегда, есть нюанс: украинский дрон только начинают производить, а «Ланцеты» уже выпускаются в нескольких модификациях и оснащаются системой наведения с использованием технологии искусственного интеллекта. Да и по дальности — до 70 км — «Ланцеты» дадут фору любым аналогам.

Дрон-камикадзе «Перун» Источник изображения: Фото: скриншот

«Новые» разработки

На днях мы увидели еще несколько новых украинских беспилотников — дроны-камикадзе с треугольным крылом и реактивными двигателями были сбиты и посажены с помощью средств радиоэлектронной борьбы при атаках на объекты на российской территории. На них использованы германские малогабаритные двигатели. Спутниковая система управления позволяет им двигаться по сложному маршруту и обеспечивает точность до нескольких метров при дальности полета до 200 км.

С учетом относительно низкой себестоимости такие аппараты могут выпускаться большими партиями, и при массированном применении какой-то процент их может просочиться сквозь систему ПВО. Но такие дроны несут очень небольшой запас взрывчатки и фактически могут быть эффективны только против взрывоопасных объектов типа нефтебаз и нефтеперегонных заводов. Думаю, наша оборона уже готова к отражению атак и таких аппаратов.

Дальний «Бобер»

ВСУ пытались сделать беспилотники и стратегическим оружием. С мая 2023 года на дальность до 1 000 км применяются дроны типа Beaver («Бобер»). Они выполнены по аэродинамической схеме «утка» с передним расположением руля высоты и толкающим винтом. Эффективная схема обеспечивает относительно легкому аппарату значительную дальность полета со скоростью 150 км/ч. Масса боевой части минимальна — около 5 кг.

UJ-26 Beaver Источник изображения: Фото: соцсети

Конечно, такой аппарат не может поразить какие-либо военные фортификационные сооружения или защищенные объекты. Его задача — террористические удары по мегаполисам. Точность при ударе по микрорайонам не нужна, а использование в конструкции пластика и композитных материалов позволяет аппарату оставаться незаметным для радаров системы ПВО. И тем не менее, выстраивание эшелонированной системы обороны обеспечило защиту от этих весьма опасных на начальном этапе дронов.

Как можно заметить, стремясь к цифре в миллион, Украина ставит целью максимальное снижение их стоимости и упрощение производства. При этом важность БПЛА для ВСУ растет на фоне тотального отставания от российских войск по количеству артиллерии, ракетных систем и бронетехники, а также из-за кардинального снижения боевых возможностей. Однако, вероятно, уже ближайшие месяцы покажут несостоятельность ставки на подобную версию технологической и военной «революции».

Дмитрий Корнев