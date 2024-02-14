Минобороны Армении отдало приказ войскам избегать провокаций эскалации на границе с Азербайджаном

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Министерство обороны Армении отдало приказ вооруженным силам страны избегать действий, которые способны спровоцировать эскалацию на границе с Азербайджаном.

Как сообщил глава армянского правительства Никол Пашинян, ВС Армении отдан строгий приказ игнорировать любые возможные провокации со стороны азербайджанских военных.

Накануне армия Азербайджана атаковала армянский приграничный пост в районе населенного Неркин Ханда в Сюникской области, назвав эти действия "операцией возмездия". В результате боевой пост армянской армии был уничтожен.

Минобороны Азербайджана в свою очередь сообщило об атаке со стороны армии Армении в Товузском районе, на 300 километров к северу от места, где произошел инцидент в Сюникской области.

Несмотря на начало активного проведения мирных переговоров после перехода Нагорного Карабаха под контроль Баку, Пашинян утверждает, что азербайджанская сторона с определенного времени стала тормозить процесс, тогда как уже согласована основная архитектура мирного договора между странами.

По всей видимости, добившись полного успеха в дипломатии и на поле боя, а также уверенно победив на выборах, президент Азербайджана Ильхам Алиев решил не останавливаться на достигнутом и пойти на очередное обострение ситуации на границе с Арменией, рассчитывая в итоге обеспечить контроль над Зангезурским коридором, соединяющий Азербайджан с Нахичеванью и Турцией.