Спецоперация, 13 февраля: ВС России заполучили редкие виды дронов ВСУ

Специалист по борьбе с БПЛА: ВС России заполучили редкие виды дронов ВСУ

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. О захвате российскими военными редких украинских беспилотников, проблемах ВСУ в Донбассе и попытках Киева атаковать российские регионы — в материале РИА Новости.

Российские военные завладели редкими видами БПЛА

Редкие виды дронов и новое навесное оборудование беспилотников украинских боевиков попало в руки российских военных на Запорожском направлении, рассказал РИА Новости специалист подразделения по борьбе с БПЛА.

Образцы с новым навесным оборудованием передали специалистам бойцы 1430-го гвардейского мотострелкового полка.

"В наше распоряжение попали несколько образцов БПЛА противника. Некоторые из них можно назвать редкими экземплярами, это так называемые дроны-камикадзе. <...> Также у нас имеется приспособление для сброса, оно оборудовано четырьмя слотами. Такой БПЛА может нести сразу четыре снаряда и является многоразовым. В данный момент мы изучаем тактико-технические характеристики БПЛА противника, чтобы более эффективно им противодействовать", — рассказал собеседник агентства.

Новые формы применения дронов-камикадзе

Российские войска уже в скором времени могут начать применять в зоне СВО группы барражирующих боеприпасов, взаимодействующих друг с другом, такой задел у российских разработчиков есть, заявил РИА Новости ведущий российский аналитик в области беспилотной авиации Денис Федутинов.

По словам специалиста, конфликт на Украине будет ускорять разработки в области ударных беспилотников, в том числе барражирующих боеприпасов. Будет производиться апробация новых качеств дронов-камикадзе в боевых условиях, так как "потолок возможностей, которые могут предложить барражирующие боеприпасы, еще не достигнут", считает он.

"Один из сценариев состоит в том, что в боевых условиях, возможно, уже в ближайшее время ожидается применение групп барражирующих боеприпасов, взаимодействующих друг с другом. И первенство здесь, вероятнее всего, будет принадлежать нашим разработчикам. Здесь стоит вспомнить уже имеющиеся наработки по дронам-камикадзе "Ланцет", "Куб" и "Суперкам" — соответствующий задел у российской стороны есть", — отметил аналитик.

Специалист уточнил, что сейчас в зоне спецоперации, даже несмотря на имеющуюся высокую концентрацию дронов на передовой, аппараты действуют чаще всего разрозненно. Максимальное взаимодействие, которое пока наблюдалось, — это беспилотник-разведчик/ретранслятор, работающий в паре с одним или несколькими барражирующими боеприпасами, например, для гарантированного поражения "Ланцетами" позиций украинских ПВО.

ВСУ пришлось занять невыгодные позиции

ВСУ пришлось занять невыгодные позиции после того, как тульские десантники взяли населенный пункт Веселое в Донбассе, рассказал РИА Новости командир подразделения с позывным Армата.

Раннее в Минобороны сообщали, что на Донецком направлении подразделения тульских десантников из состава группировки войск "Южная" при поддержке авиации и артиллерии 18 января освободили населенный пункт Веселое Донецкой Народной Республики. Взятие его под контроль дает дальнейшую перспективу продвижения российских войск в сторону Северска.

"Мы находимся в населенном пункте Веселое, который буквально недавно отбили у противника, противник отошел на невыгодную позицию для себя и начал окапываться. Естественно, окапываться не даем, уничтожаем сразу на месте", — сказал командир.

Он отметил, что все подъездные пути украинских войск находятся под огневым контролем, любые попытки подвоза или подноса противником боеприпасов, а также попытки ротаций пресекаются на месте.

Сухаревский отдал приказ открыть огонь в 2014 году

Новый заместитель главнокомандующего украинскими войсками Вадим Сухаревский известен тем, что отдал первый приказ на открытие огня в Донбассе в апреле 2014 года, сообщила украинская версия журнала Forbes.

"Сухаревский известен тем, что отдал первый приказ открыть огонь на поражение. <…> Это произошло 13 апреля 2014-го", — говорится в публикации.

По информации СМИ, это произошло под Славянском. Как пишет издание, за день до этого группа ополченцев взяла под контроль отделение милиции в Славянске. "Но комбриг Виктор Копачинский, как вспоминали бойцы, приказал не стрелять", — отмечает Forbes.

Сухаревский нарушил приказ, отдав распоряжение открыть огонь, добавляет издание.

Попытки терроризма со стороны Киева

Средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Белгородской и Брянской областями, сообщили в Минобороны.

"Тринадцатого февраля около 12:30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области и один — над территорией Брянской", — рассказали в ведомстве.

Ранее в министерстве сообщили, что в районе 11:30 удалось сбить украинский дрон над Белгородской областью.

Киев перебросил под Авдеевку националистов

Бригада, переброшенная в Авдеевку на помощь ВСУ, состоит в основном из боевиков "Азова"*, которых нет смысла брать в плен, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости депутат Народного совета ДНР, член комитета по поддержке участников СВО Дмитрий Плетень.

Ранее европейские СМИ сообщили о том, что ВСУ перебросили в Авдеевку 3-ю штурмовую бригаду, которая находилась в резерве на востоке Украины.

"Надо понимать, что бойцы Первого армейского корпуса, скорее всего, не будут брать в плен азовцев. Но Зеленскому эти потери не важны, также они не важны заокеанским командирам. В очередной раз подтверждается мысль, что НАТО будет воевать с Россией до последнего украинца", — сказал Плетень.

По его мнению, удержание Авдеевки — это попытка Зеленского сохранить внимание НАТО, "но все прекрасно знают, как американцы легко отворачиваются от своих прихвостней, когда они больше не нужны".

Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон, за который сейчас идут бои.

Брифинг Минобороны

Украинские войска за сутки потеряли в совокупности на всех направлениях до 1145 человек, следует из сводки Минобороны. Российские подразделения уничтожили 20 единиц бронетехники противника.

Оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожен склад с боеприпасами 126-й бригады теробороны, нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 114 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 63 украинских беспилотных летательных аппарата в зоне СВО.

* Запрещенная в России террористическая организация.