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Интерфакс-АВН

Пашинян заявил о готовности Армении продолжать мирный процесс с Азербайджаном, несмотря на обострение ситуации на границе

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Источник изображения: © Sputnik

Ереван. 13 февраля. ИНТЕРФАКС - Армения готова продолжить мирный процесс с Азербайджаном, несмотря на приграничную эскалацию утром во вторник, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Сегодня Азербайджан инициировал новую провокацию, в результате которой погибли четыре армянских солдата. К сожалению, это не единичная акция. Мы постоянно видим серию азербайджанских провокаций. По нашей оценке, это политика Азербайджана, направленная на срыв мирного процесса между Арменией и Азербайджаном всеми возможными способами", - сказал Пашинян на встрече с членом палаты представителей парламента Великобритании Джоном Уитингдейлом.

По его словам, стратегия правительства Азербайджана направлена на углубление враждебности в регионе, "что является очень тревожным фактом".

"Но, несмотря на все эти факты, наше правительство привержено мирному процессу, поскольку мы убеждены, что мирный процесс не имеет альтернативы", - сказал Пашинян.

При этом он отметил, что инцидент, унесший жизни четырех солдат, свидетельствует не только об отсутствии у Азербайджана политической воли к миру, но и о намерениях Баку углублять вражду и военную эскалацию.

Он напомнил, что вечером в минувший понедельник СМИ Азербайджана сообщили, что армянский военнослужащий открыл огонь на территории, где произошли события утром во вторник. "Военная полиция Армении заявила, что на основании этой информации начато расследование, поскольку есть очень строгий приказ Минобороны Армении не провоцировать никакую эскалацию, не поддаваться на провокации. И это был очень четкий сигнал со стороны Армении, что, если этот факт будет доказан, это будет означать нарушение приказа. Но, несмотря на это, сегодня рано утром Азербайджан начал локальную, но масштабную перестрелку с применением БПЛА, и, как я уже сказал, к сожалению, четверо военнослужащих были убиты", - заявил премьер Армении.

По сообщениям из Баку, Госпогранслужба Азербайджана во вторник провела операцию "Возмездие", как отмечается, в ответ на обстрел с армянской стороны на границе 12 февраля и ранение азербайджанского пограничника. В результате операции боевой пост ВС Армении возле населенного пункта Неркин-Анд Гафанского района, откуда велся обстрел, был уничтожен, а боевые позиции подавлены.

Минобороны Армении признало гибель четырех военных и ранение еще одного в результате операции азербайджанских пограничников. Армянский МИД в последовавшем во вторник заявлении призвал Азербайджан воздержаться от дестабилизирующих ситуацию шагов и вернуться к переговорам. Ереван подтвердил готовность расследовать сообщения азербайджанской стороны о нарушении режима перемирия, в результате чего азербайджанский военный получил ранение.

Во вторник в МИД Азербайджана отвергли утверждения внешнеполитического ведомства Армении о том, что Баку ищет предлог для эскалации.

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Страны
Азербайджан
Армения
Великобритания
Компании
ВПВС РФ
Проекты
БПЛА
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