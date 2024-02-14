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Танк Т-80БВ с необычной защитой попал на видео

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Танк Т-80БВ с необычной защитой в виде гильз с кустами попал на видео. Ролик в VK опубликовала «Российская газета» (РГ).



Издание пишет, что приспособление защищает танк от подлетающих дронов-камикадзе. Кроме того, на боевой машине на месте демонтированного инфракрасного осветителя Л-4А «Луна-4» установлены дополнительные блоки динамической защиты «Контакт-1».

В декабре Министерство обороны России сообщило, что танки Т-80БВМ получили штатные средства защиты от наведения высокоточного оружия, которые также прикрывают от ударов FPV-дронов (first-person view — «вид от первого лица»).

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Т-80
Т-80БВМ
Компании
Минoбороны РФ
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