Танк Т-80БВ с необычной защитой попал на видео

Танк Т-80БВ с необычной защитой в виде гильз с кустами попал на видео. Ролик в VK опубликовала «Российская газета» (РГ).

Издание пишет, что приспособление защищает танк от подлетающих дронов-камикадзе. Кроме того, на боевой машине на месте демонтированного инфракрасного осветителя Л-4А «Луна-4» установлены дополнительные блоки динамической защиты «Контакт-1».

В декабре Министерство обороны России сообщило, что танки Т-80БВМ получили штатные средства защиты от наведения высокоточного оружия, которые также прикрывают от ударов FPV-дронов (first-person view — «вид от первого лица»).