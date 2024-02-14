Истребители Eurofighter получат контейнеры лазерного наведения Litening V

Источник изображения: topwar.ru

ВВС Испании, закупая четвертую партию истребителей Eurofighter, получат установленные на них контейнеры лазерного наведения Litening V производства французской компании Rafael.

Как указывается в местном издании Defensa, использование данного оборудования повысит эффективность применения всех типов ракет класса «воздух-поверхность» и слежения за наземными целями. Текущая закупка предусматривает 46 контейнеров Litening V до конца 2027 года.

Использование Litening V как днем, так и ночью улучшит возможности распознавания целей, и их поражения. Данные контейнеры необходимы при применении боеприпасов с лазерным наведением или с системой глобального позиционирования (GPS).

Источник изображения: topwar.ru

Семейство Litening – это проверенный в боях многоспектральный модуль наведения воздушных платформ, который гарантирует эксплуатационную надежность и обеспечивает успех миссий

- говорится на сайте Rafael.

Как указывается, Litening V обеспечивает получение изображений с инфракрасной и цветной HD-камер в режиме реального времени. Примечательно, что среди платформ, на которые может устанавливаться данное оборудование, значатся советские и российские истребители МиГ-21/27 и Су-27/30.