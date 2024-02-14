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Военное обозрение

«Для сдерживания северного соседа»: Норвегия модернизировала парк вездеходов Bv206

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Источник изображения: topwar.ru

Минобороны Норвегии осуществляет обширную модернизацию парка гусеничных вездеходов Bv206. На данный момент усовершенствование прошли 669 машин из 970 единиц, имеющихся на оснащении войск.

Данная техника находится в эксплуатации с начала 1980-х годов. Ее модернизация позволит эксплуатировать транспортеры как минимум до 2030 года. В рамках модификации машин в целом было внесено до 19 улучшений. Так, теперь они оснащены новыми дверями большего размера (располагаются в задней части техники), чтобы солдатам было легче покинуть вездеход. На 425 единицах установлены новые сиденья, повышающие комфорт и безопасность солдат в кабине.

Эргономика была улучшена благодаря новым резервуарам для воды и топлива. Часть машин получила новый набор средств связи. Также были разработаны зимние маскировочные покрытия для транспортеров. Сделан заказ на запасные части для Bv206.

Bv206 служат в норвежской армии для перевозки войск, оборудования, а также выступают в качестве командно-штабных машин и средств медицинской эвакуации. Их высокая мобильность облегчает их эксплуатацию в суровых зимних условиях.

Bv206 сыграют значительную роль в сдерживании северного соседа

- указывается на норвежском ресурсе, традиционно ссылаясь на «российскую угрозу».

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Страны
Норвегия
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