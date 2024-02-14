Западных санкций против России недостаточно (Financial Times, Великобритания)

Экс-генсек НАТО Расмуссен призвал ужесточить санкции против России

Санкции не поставили российскую экономику на колени, так что их нужно ужесточить, пишет экс-генсек НАТО Расмуссен в статье для FT. Читатели издания назвали его слова бредом. Санкции навредили только самому Западу, а Россия благодаря им стала крупнейшей экономикой в Европе, напомнили комментаторы.

Андерс Фог Расмуссен, бывший генеральный секретарь НАТО

Пришло время скорректировать наш подход к санкциям против России. Прошло почти два года с тех пор, как страна развернула полномасштабную военную операцию на Украине. Ее беспрецедентные действия повлекли за собой беспримерный отклик демократического мира.

Читайте ИноСМИ в нашем канале в Telegram

За считанные недели такие страны, как Южная Корея, Австралия и Япония, поддержали ЕС, Великобританию и США и дружно ввели санкции. По числу наложенных санкций Россия быстро обогнала Иран: к концу 2023 года число действующих мер против российских физических и юридических лиц превысило 18 000.

Сразу после начала спецоперации Россия оказалась отрезана от мировой финансовой системы, а ее активы по всему миру на сумму свыше 300 миллиардов долларов — заморожены. Была надежда, что этот шок нанесет ущерб экономике Москвы, лишит ее возможности финансировать боевые действия и в итоге заставит президента Владимира Путина усесться за стол переговоров. Увы, этого не произошло. Российская экономика понесла урон, но выстояла.

Российская спецоперация вылилась в жестокий конфликт на истощение. Победа во многом будет зависеть от того, смогут ли Украина и ее союзники превзойти Россию по объемам промышленного производства. Для этого нам предстоит привести нашу политику санкций в соответствие с этой целью. Мы должны признать, что, хотя эти меры и не заставят Москву свернуть спецоперацию в одночасье, но станут еще одним инструментом для разрушения и подрыва ее промышленности. С каждым российским танком, строительству которого мы воспрепятствуем, будет облегчена задача ВСУ: им не придется его уничтожать.

Переориентация потребуется в трех областях. Во-первых, мы должны ужесточить соблюдение существующих санкций, чтобы не допустить попадания западных узлов в российский военно-промышленный комплекс. Во-вторых, ужесточить санкции против тяжелой промышленности, которая работает в поддержку вооруженных сил. Наконец, использовать замороженные российские активы для финансирования победы ВСУ и восстановления страны.

Несмотря на множество пакетов санкций, за 2023 году в Россию поступили западные компоненты двойного назначения на сумму свыше 2,6 миллиарда евро. Анализ Киевской школы экономики выявил почти 2 800 иностранных узлов в уничтоженном или захваченном российском оружии, включая гиперзвуковые ракеты, которыми Москва бьет по крупным украинским городам и ключевой инфраструктуре.

Мы должны решительно надавить на западные компании, чтобы пресечь это. Подозрительные скачки продаж в страны, которые, в свою очередь наращивают экспорт в Россию (например, Объединенные Арабские Эмираты, Казахстан или Киргизия), должны расследоваться и по возможности пресекаться. Мы должны перекрыть или истощить линии снабжения российского ВПК.

За последний год Россия подготовила экономику к затяжному конфликту. Она стряхнула пыль со старой советской схемы и привлекла тяжелую промышленность в поддержку своих военных усилий. Западные правительства должны ответить ужесточением промышленных санкций.

Удар должен обрушиться на атомную промышленность, а также производителей стали, алюминия и благородных газов, таких как гелий. Военная кампания Москвы по-прежнему финансируются за счет доходов от продажи углеводородов. Дальнейшее ограничение и остановка поставок российской нефти и газа будут иметь решающее значение. Мы должны надавить на “Газпром” и его дочерние компании, а также принять жесткие меры против стран, помогающих российской нефти выйти на мировые рынки.

Наконец, западные лидеры должны преодолеть свою робость и пустить замороженные российские активы в поддержку Украины. В первые дни конфликта демократические правительства заблокировали России доступ к валютным резервам на сумму свыше 300 миллиардов евро. И поскольку политики по обоим берегам Атлантики бьются над тем, как обеспечить финансирование военной кампании Киева, мы больше не можем игнорировать этот источник.

Правительства стран “Семерки” высказывали тревогу, что в ответ другие страны выведут из западных стран свои резервы. Этот страх преувеличен. Гораздо большее беспокойство должно вызывать то, что наше бездействие приведет к успеху России на Украине. Это создаст гораздо более опасный прецедент: можно напасть на другую страну и весь мировой порядок, отделавшись при этом минимальными последствиями. Передача более 300 миллиардов евро не только обеспечит жизненно важное финансирование Украине, но и станет четким сигналом Путину, что это не сойдет ему с рук.

Два года санкций, может, и не поставили российскую экономику на колени — но это отнюдь не значит, что они не возымели никакого эффекта. Резкий скачок расходов на оборону может придать краткосрочный импульс валовому внутреннему продукту, но санкции увеличивают расходы бизнеса и ограничивают доступ к новейшим технологиям, нанося ущерб долгосрочной производительности страны.

Настала пора пойти еще дальше. Санкции как оружие никогда не дадут стопроцентного результата, но в войне на истощение мы должны использовать все средства в нашем арсенале, чтобы обеспечить победу Украины.

Комментарии читателей:

Risk Lux

Ишь ты, великий мудрец, рекламировавший нам вторжение в Ирак, вернулся с новой порцией блестящих идей.

Mikhail

Азбучный пример навязчивого бреда: делать всё то же самое и ждать иного результата.

New Jedi

Неужели никто не видит, что тут не так? Мы должны обсуждать мирное урегулирование, чтобы положить конец конфликту, а не затягивать его бесполезными санкциями и иными средствами. Такими темпами от Украины в конце концов ничего не останется. “Переговоры лучше войны”, — говорил Черчилль.

Captain Blood

Россия запросто обходит санкции — и желающих ей в этом помочь за резонное вознаграждение хватает.

SkylarkDubai

Да сколько уже можно санкций? И так уже все российское под запретом!

Zincpink

“Запад” перестал быть единой политической концепцией — слишком он расколот. Что касается санкций, то тут все ясно: вопиющие двойные стандарты. Запад не стал вводить санкции против Израиля, хотя он совершает военные преступления, ставит под угрозу международный мир и стабильность и морит палестинцев голодом. Как вы смеете требовать санкций против России, не замечая при этом гнуснейших военных преступлениях и зверств со времен югославской войны? Меня от вас тошнит.

Nomadic

Значит, российский газ — это табу, а российские удобрения — нормально. Вот какой у вас царит разлад с санкциями — и именно поэтому российская экономика и выстояла.

Mutant Algo

Эти ваши санкции больнее ударили по немецкой экономике. Чем глубже экономический упадок — тем быстрее к власти придут правые.

Orlando1

Очередная порция бреда от бывшего генсека НАТО. Уже должно быть всем очевидно, что санкции еле поцарапали экономику России, которая в прошлом году росла быстрее всех в Европе. Теперь он предложил пустить замороженные российские активы на восстановление Украины. Это нанесет непоправимый ущерб претензиям Запада на роль безопасной гавани для иностранных инвесторов, где якобы соблюдаются все правила. Расмуссену следует хотя бы изредка выбираться из своей башни из слоновой кости, а то он и не знает, чтó остальной мир думает о его бреднях.

Pete Perdur

Россия сейчас — крупнейшая экономика в Европе. Спасибо санкциям!

YFС Rio

А санкции-то работают: деиндустриализация Германии идет полным ходом!

Foaming Pig

Расмуссен вам сейчас растолкует, как здорово вмешательства НАТО “оживили” экономику Ирака и Ливии.

David Siddall, UK

Санкции уже ударили по европейской промышленности и потребителям. Уж если угодил в яму, хотя бы перестань копать!

Renew21

Как мило: все эти пропагандисты до сих пор разоряются о победе Украины. Как те японские солдаты, продолжавшие сражаться даже после того, как Вторая мировая уже закончилась.

Random Commenter 7.1

Под “победой” Расмуссен подразумевает замороженный конфликт, чтобы хоть какая-нибудь часть Украины вступила в НАТО, — он сам об этом говорил.