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Интерфакс-АВН

Польша намерена увеличить численность армии до 220 тысяч человек до конца года

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Военнослужащие Войска Польского
Военнослужащие Войска Польского.
Источник изображения: belvpo.com

Минск. 13 февраля. ИНТЕРФАКС - Численность польской армии планируется увеличить до 220 тыс. военнослужащих до конца текущего года, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш во вторник в эфире телеканала Polsat News.

"Будет увеличение (численности Войска Польского, - "ИФ") в этом году", - сказал глава Минобороны. Он уточнил, что "ожидается, что к концу 2024 года количество солдат достигнет примерно 220 тыс."

Косиняк-Камыш также добавил, что это число "будет увеличиваться с каждым годом". "Я считаю, что у нас есть огромное пространство для роста в виде активного резерва. Это подготовленные люди, принявшие присягу и находящиеся в резерве, который используется в случае непосредственной угрозы", - рассказал глава Минобороны Польши.

В настоящее время польские вооруженные силы насчитывают около 200 тыс. человек, в том числе 148 тыс. профессиональных военнослужащих.

Польская оппозиция, победившая в декабре на парламентских выборах, неоднократно критиковала планы действовавшего правительства в отношении увеличения численности армии и заключаемых структурами Минобороны контрактов.

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Польша
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