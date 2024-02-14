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ВВС США отправят первую миссию на окололунную орбиту

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Луна
Луна.
Источник изображения: Flickr

Исследовательская лаборатория Военно-воздушных сил (ВВС) США отправит миссию Oracle-M на окололунную орбиту. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Целью миссии станет демонстрация маневренных возможностей космических аппаратов на окололунной орбите. Oracle-M станет первой лунной миссией ВВС Соединенных Штатов.

Аппарат произведет компания Blue Canyon Technologies. Соответствующий контракт на сумму 14,6 миллиона долларов был заключен в ноябре 2021 года. Пентагону Oracle-M планируется поставить в июле 2024 года.

В январе в своем докладе Институт аэрокосмических исследований Митчелла (США) призвал Пентагон инвестировать в лунную инфраструктуру и активизировать свое сотрудничество с НАСА по этому направлению.

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