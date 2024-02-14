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ЦАМТО

ВС Филиппин планируют срочную закупку ПЗРК

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Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 13 февраля. Вооруженные силы Филиппин ввиду острой нехватки средств противовоздушной обороны планируют срочную закупку дополнительных ПЗРК.

Как сообщает Armyrecognition.com, новые системы планируется приобрести для защиты критически важных объектов инфраструктуры, включая президентский дворец, не дожидаясь начала реализации программы закупки средств ПВО малой дальности.

В рамках проекта срочного приобретения ПЗРК для филиппинской армии на начальном этапе планируется закупить 10 ПЗРК на сумму в 381,62 млн. филиппинских песо (6,82 млн. долл.). Финансирование закупки будет осуществлено из инвестиционного фонда на 2024 финансовый год.

В рамках данного проекта рассматриваются следующие варианты: ПЗРК "Мистраль-3" европейской группы MBDA, уже состоящий на вооружении ВМС Филиппин; FIM-92 "Стингер" американской Raytheon; "Чирон" южнокорейской LIG Nex1; "Старстрик" Mk.2 французской Thales; "Перун NG" польской Mesko.

Все вышеперечисленные типы ПЗРК уже рассматривались в рамках второго этапа ("2-й Горизонт") "Программы модернизации Вооруженных сил Филиппин на 2018-2022 гг.", однако в итоге план закупки так и не материализовался в контракты, что привело к переоценке и введению отдельного проекта по системе ПВО малой дальности в рамках этапа "3-й Горизонт" на 2023-2027 гг.

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США
Филиппины
Южная Корея
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