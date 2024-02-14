В Кремле пообещали юридически преследовать причастных в случае экспроприации зарубежных активов РФ

Москва. 13 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия будет юридически преследовать всех причастных в случае экспроприации ее активов за рубежом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Наша позиция предельно проста и понятна. Пытаются ставить вопрос об экспроприации наших активов, нашей собственности. Это посягательство на частную собственность, это незаконные действия. Мы будем преследовать в юридическом поле всех тех, кто имеет отношение к таким решениям. (...) Россия будет защищать свои интересы", - сказал Песков.

Так он по просьбе журналистов во вторник прокомментировал решение Совета ЕС о хранении прибыли от замороженных активов ЦБ РФ.

Пескова также попросили прокомментировать намерение МВФ провести оценку того, как решение ЕС повлияет на мировую экономику.

"Принятие решений об экспроприации чужой собственности так или иначе самым серьезным образом отразится на мировой экономике, праве, перспективах развития экономики, инвестиционном климате общем. Это может быть серьезным потрясением для всех устоев мировой экономики", - сказал представитель Кремля.