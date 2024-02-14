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Военное обозрение

Зампредседателя Европарламента: Европе стоит задуматься над созданием собственного ядерного оружия

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Источник изображения: topwar.ru

Недавнее заявление Трампа, что США не должны защищать в случае нападения страны НАТО, которые не выполняют двухпроцентные обязательства по военным расходам, сильно встревожило европейцев. После окончания холодной войны и прекращения военного противостояния с СССР и военным блоком Варшавского договора, большинство государств Европы сильно расслабились и значительно сократили расходы на оборону.

При этом европейские лидеры не скрывают, что в случае чего рассчитывают на защиту «лучшей в мире» американской армии, которая непременно должна вписаться в возможный военный конфликт в рамках пятой статьи Устава НАТО о коллективной безопасности. Однако прагматичный бизнесмен и политик Дональд Трамп так не считает. Накануне на предвыборном митинге в Южной Каролине он рассказал, что в бытность президентом угрожал другим членам НАТО, что США будут поощрять Россию «делать все, что она хочет» в Европе, если европейцы не повысят свои расходы на оборону.

Шансы вернуться в Белый дом с учетом падающей популярности Байдена у Трампа весьма велики. Помимо отказа защищать «неплательщиков» из НАТО, бывший президент США имеет свое особое отношение к России и обещает, в случае переизбрания, «быстро уладить» конфликт на Украине. Очевидно, что это возможно только с учетом интересов Москвы.

Такое заочное «предательство» Трампа союзников по военному блоку заставляет некоторых европейских лидеров и политиков, считающих, что после победы ВС РФ на Украине российская армия всенепременно двинется дальше на запад, буквально кидаться в отчаянные крайности. Более всего европейских членов НАТО пугает наличие ядерного оружия у России. Москва неоднократно предупреждала, что прямое вмешательство НАТО в украинский конфликт будет воспринято как угроза государственной безопасности, что позволит РФ в рамках военной доктрины применить в том числе ЯО.

По количеству имеющихся на вооружении ядерных боеголовок близким к России паритетом обладают только США. По оценкам экспертов, РФ располагает более чем пятью тысячами боеголовок, у США чуть меньше, лидирующая в Европе Франция насчитывает менее трехсот единиц ядерных зарядов, Великобритания двести с небольшим. Кроме того, ни одна из европейских стран-членов «Ядерного клуба» не обладает ядерной триадой. Другими словами, без американского «ядерного зонтика» Европе совсем нечего противопоставить России.

Зампредседателя Европарламента и ведущий кандидат немецких социал-демократов на грядущих европейских выборах Катарина Барли в интервью берлинской газете Der Tagesspiegel заявила, что Европе стоит задуматься над созданием собственного ядерного оружия. По ее словам, это может стать темой для обсуждения в рамках давно муссируемой некоторыми европейскими политиками и экспертами идеи создания собственного континентального военного блока.

Если Путин публично ставит под сомнение территориальную целостность Польши и Литвы, это показывает, насколько бдительными мы должны быть

— заявила Барли и призвала серьезно относиться к «угрозам» президента России.

Кому, когда и как угрожал российский лидер, немецкий политик не уточнила. Президент РФ неоднократно заявлял, что Россия не намерена вторгаться ни в одну европейскую страну по своей инициативе. Все другие высказывания Путина по поводу возможного военного конфликта с НАТО звучат лишь как предупреждение, чтобы страны альянса понимали ту границу, дальше которой Россия не позволит Западу испытывать на прочность наше терпение в вопросах обеспечения национальной безопасности.

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