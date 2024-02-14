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Российские военные захватили редкие дроны ВСУ. Что известно об этих беспилотниках?

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Применение БПЛА
Применение БПЛА.
Источник изображения: lenta.ru

На запорожском направлении российские военнослужащие заполучили редкие образцы дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и новое навесное оборудование для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«В наше распоряжение попали несколько образцов БПЛА противника. Некоторые из них можно назвать редкими экземплярами, это так называемые дроны-камикадзе, или FPV», — рассказал специалист подразделения по борьбе с дронами Вооруженных сил РФ.

По его словам, в руки российским экспертам попало приспособление для сброса снарядов, оборудованное четырьмя слотами. Благодаря им дрон становится многоразовым и может нести сразу четыре снаряда.

В данный момент мы изучаем тактико-технические характеристики БПЛА противника, чтобы более эффективно им противодействовать

специалист по борьбе с БПЛА

Уточняется, что образцы дронов с новым навесным оборудованием передали бойцы 1430-го гвардейского мотострелкового полка.

ВСУ используют FPV-дроны из-за нехватки снарядов

Вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что украинские войска вынуждены использовать взрывоопасные FPV-дроны из-за нехватки артиллерийских снарядов.

По словам Федорова, беспилотники не могут в полной мере заменить артиллерию.

Дроны более точны, чем артиллерия, но гораздо менее мощны

Михаил Федоров

вице-премьер Украины

По данным The Wall Street Journal, на каждые пять-шесть российских снарядов ВСУ отвечают лишь одним или двумя.

На Украине захотели производить до миллиона дронов в год

12 января Федоров назвал производство миллиона дронов в год реалистичной целью для Киева. По его словам, за 2023 год украинские компании смогли произвести в 100 раз больше беспилотников, чем в 2022-м. Министр уточнил, что число компаний, которые занимаются их изготовлением, достигло 200.

«В 2022 году только семь производителей дронов прошли опытную эксплуатацию и могли получать государственные контракты. Это критически мало. Тогда мы собрали и опросили более 80 производителей, обсудили их проблемы и начали работать над изменениями», — рассказал Федоров.

Вице-премьер Украины также сообщил, что ВСУ подготовили десять тысяч операторов беспилотников в рамках программы «Армия дронов». Конечной целью он поставил создание 60 рот операторов ударных БПЛА.

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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