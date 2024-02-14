Турция намерена поставить БЛА вооруженным силам Египта

ЦАМТО, 13 февраля. Власти Турции одобрили продажу беспилотных летательных аппаратов Египту, заявил 11 февраля министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Министр не уточнил подробности продажи, включая тип и количество БЛА.

Как сообщает Defensa.com, турецкий министр добавил, что процесс нормализации взаимоотношений между странами значительно продвинулся, и двусторонние отношения имеют решающее значение для обеспечения безопасности в регионе Средиземного моря. В ближайшей перспективе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен посетить Египет с официальным визитом.

В рамках прошедшей в Египте в декабре прошлого года выставки оборонной промышленности EDEX 2023 турецкая компания Baykar впервые продемонстрировала модели вооруженных БЛА "Байрактар TB2" и "Акынджи", несущие на корпусе египетский флаг. Одновременно было заявлено о проявляемом Египтом интересе к приобретению данных БЛА.

В настоящее время ВС Египта уже эксплуатируют значительное количество вооруженных БЛА китайского производства, включая "Винг Лунг-1", "Винг Лунг-1D", а также "Винг Лунг-2". Кроме того, на вооружении состоят разведывательные БЛА EJune-30 SW (назван в честь революции 30 июня 2013 года), являющиеся версией эмиратского аппарата Yabhon United 40 / Yabhon Flash-20.

В ходе EDEX 2023 были представлены и другие египетские беспилотные авиационные комплексы, включая разведывательно-ударную систему Ahmous и разведывательную систему 6th October с продолжительностью полета до 30 часов. Тем не менее, подробная информация о ходе реализации этих проектов, а также их принятии на вооружение, не разглашалась.