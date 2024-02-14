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ЦАМТО

Турция намерена поставить БЛА вооруженным силам Египта

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Первый летный опытный образец нового турецкого разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата Bayraktar TB3 в цеху предприятия турецкой группы Baykar, март 2023 года
Первый летный опытный образец нового турецкого разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата Bayraktar TB3 в цеху предприятия турецкой группы Baykar, март 2023 года.
Источник изображения: Сельджук Байрактар

ЦАМТО, 13 февраля. Власти Турции одобрили продажу беспилотных летательных аппаратов Египту, заявил 11 февраля министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Министр не уточнил подробности продажи, включая тип и количество БЛА.

Как сообщает Defensa.com, турецкий министр добавил, что процесс нормализации взаимоотношений между странами значительно продвинулся, и двусторонние отношения имеют решающее значение для обеспечения безопасности в регионе Средиземного моря. В ближайшей перспективе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен посетить Египет с официальным визитом.

В рамках прошедшей в Египте в декабре прошлого года выставки оборонной промышленности EDEX 2023 турецкая компания Baykar впервые продемонстрировала модели вооруженных БЛА "Байрактар TB2" и "Акынджи", несущие на корпусе египетский флаг. Одновременно было заявлено о проявляемом Египтом интересе к приобретению данных БЛА.

В настоящее время ВС Египта уже эксплуатируют значительное количество вооруженных БЛА китайского производства, включая "Винг Лунг-1", "Винг Лунг-1D", а также "Винг Лунг-2". Кроме того, на вооружении состоят разведывательные БЛА EJune-30 SW (назван в честь революции 30 июня 2013 года), являющиеся версией эмиратского аппарата Yabhon United 40 / Yabhon Flash-20.

В ходе EDEX 2023 были представлены и другие египетские беспилотные авиационные комплексы, включая разведывательно-ударную систему Ahmous и разведывательную систему 6th October с продолжительностью полета до 30 часов. Тем не менее, подробная информация о ходе реализации этих проектов, а также их принятии на вооружение, не разглашалась.

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Страны
Египет
Турция
Продукция
United 40
Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
БПЛА
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