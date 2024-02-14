БПЛА MQ-25A ВМС США получит модернизированный компьютер системы управления

Британская компания BAE Systems займется модернизацией компьютера системы управления беспилотным летательным аппаратом MQ-25A. Об этом сообщает издание Naval News.

По информации ресурса, обновление системы управления беспилотником позволит увеличить вычислительные мощности. Беспилотник сможет улучшить свои возможности по целому ряду направлений.

Как известно, беспилотный летательный аппарат MQ-25 активно используется военно-морскими силами США для дозаправки авиации в воздухе. Беспилотник был разработан в рамках программы ВМФ США CBARS (англ. Carrier-Based Aerial-Refueling System - Система Дозаправки в Воздухе Авианосного Базирования).

Такие БПЛА размещаются на палубах военных кораблей. Первый полет беспилотник совершил в 2019 году. В 2021 году он совершил первую дозаправку военного самолета в воздухе.

Наш модернизированный VMSC для MQ-25 обеспечит расширенную функциональность, позволяя этой платформе выполнять сегодняшние и завтрашние критически важные задачи

- заявил старший директор по военным авиационным системам управления в корпорации BAE Systems.

Компания из Великобритании была выбрана военным ведомством США по причине того, что является одним из лидеров в своей отрасли. Она занимается разработками в сфере информационной безопасности авиации, но при этом выпускает и различные виды вооружений военной техники.

Ожидается, что модернизация системы управления позволит уменьшить количество используемого в беспилотнике оборудования. Это произойдет за счет использования более совершенных процессоров, увеличивающих вычислительные мощности. Недавно процессор прошел соответствующие квалификационные испытания на иной платформе, но подробности этих испытаний западная пресса не уточняет.