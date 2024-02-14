Росавиация подтвердила компетенции ОДК-УМПО на право ремонта деталей и узлов двигателя ПД-14

Москва. 13 февраля. ИНТЕРФАКС - Уфимское предприятие ОДК-УМПО получило право проводить плановый капитальный ремонта деталей и узлов двигателя ПД-14 для среднемагистрального лайнера МС-21, сообщила во вторник пресс-служба Объединенной двигателестроительной корпорации.

"Эксперты Росавиации посетили подразделения, задействованные в ремонте деталей и узлов двигателя ПД-14, изучили документацию, подтверждающую выполнение требований Федеральных авиационных правил (ФАП-285). Результатом проверки стало переоформление приложения к сертификату ОДК-УМПО, в который включили работы по ремонту комплектующих ПД-14", - сказано в сообщении.

По словам управляющего директора ОДК-УМПО Евгения Семивеличенко, на которого ссылается пресс-служба, документ подтверждает, что в ОДК-УМПО есть все ресурсы для выполнения сертифицированного технического обслуживания деталей и узлов авиационного двигателя ПД-14. "С 2020 года уфимское предприятие ОДК-УМПО является производителем компонентов ПД-14, теперь мы получили возможность обеспечивать также ремонт узлов нового двигателя", - сказал он.

В сообщении отмечается, что двигатель ПД-14 создан в широкой кооперации предприятий Объединённой двигателестроительной корпорации. За ОДК-УМПО закреплено изготовление более 30% деталей и сборочных единиц. В этот перечень входят рабочие лопатки вентилятора, ротор компрессора высокого давления, разделительный корпус, турбина низкого давления с задней опорой, отливки для корпуса приводных агрегатов, центрального привода и валопровода.