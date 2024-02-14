Четвёртый серийный атомный ледокол «Чукотка» проекта 22220 получил энергетическую установку

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Четвертый серийный универсальный атомный ледокол "Чукотка" проекта 22220 типа "Арктика" получил энергетическую установку, специалисты "Балтийского завода" завершили работы по установке двух ядерных реакторов "Ритм-200" на борт судна. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

12 февраля 2024 года на "Балтийском заводе" завершены работы по погрузке на ледокол "Чукотка" второй реакторной установки правого борта "Ритм-200". Первая была установлена чуть раньше. Вес одного блока составляет 147,5 тонны, высота – 7,3 метра, диаметр – 3,3 м. Оба блока установлены на штатные места, следующим этапом начнется монтаж вспомогательного оборудования. Энергетическую установку для ледокола изготовило предприятие ПАО "ЗиО-Подольск", входящее в машиностроительный дивизион госкорпорации "Росатом" холдинга "Атомэнергомаш".

Реакторная установка "РИТМ-200" входит в состав главной энергетической установки ледокола и включает в себя два реактора тепловой мощностью 175 МВт каждый. Основное ее преимущество перед другими аналогичными установками заключается в компактности и экономичности, а также энергоэффективной интегральной компоновке, позволяющей сделать ледокол двухосадочным, т.е. способным работать как на глубокой воде, так и в руслах рек, тем самым заменяя два типа ледоколов.

Четвертый серийный универсальный атомный ледокол "Чукотка" проекта 22220 типа "Арктика" был заложен в Санкт-Петербурге на Балтийском заводе 16 декабря 2020 года. Судно строится с учетом новых технических решений, опробованных в ходе испытаний на головном ледоколе серии - "Арктика". Передача заказчику запланирована на 2026 год.