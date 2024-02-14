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Интерфакс-АВН

Александр Кинщак: в работе РФ на ближневосточном направлении нет скрытой повестки

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Александр Кинщак
Александр Кинщак.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 8 февраля. ИНТЕРФАКС - Директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки (ДБВСА) МИД РФ Александр Кинщак в интервью "Интерфаксу" в преддверии отмечаемого 10 февраля Дня дипломатического работника рассказал о продолжающемся расширении взаимодействия России со странами Ближнего Востока, о заинтересованности в сохранении устойчивых отношений с Израилем и обозначил главную задачу международного сообщества в создании палестинского государства.

- В последние годы, в том числе в связи с резким ухудшением отношений с Западом, Россия стала уделять еще больше внимания расширению всесторонних связей со странами ближневосточного региона. Насколько успешно идет этот процесс? Тормозят ли конфликт вокруг сектора Газа и кризисная ситуация в Красном море динамику развития взаимодействия России со странами Ближнего Востока?

- Арабский мир всегда рассматривался нами как естественный союзник России, играющий значимую роль в международных делах и обладающий богатейшим культурным, экономическим и политическим потенциалом. Наши особые дружественные отношения со странами региона носят исторический характер. Многие из арабских партнеров и сейчас с теплотой вспоминают, как активно и продуктивно мы сотрудничали во времена СССР на прочной основе взаимного уважения и общности интересов, в том числе в ходе совместной борьбы против колониализма. Могу с уверенностью сказать, что и на современном этапе, причем еще до упомянутого вами обострения отношений России с Западом, мы успешно работали над расширением нашего разнопланового партнерского взаимодействия.

С удовлетворением отмечаем значительный рост товарооборота по итогам последних лет с целым рядом ближневосточных столиц, несмотря на попытки Вашингтона и его союзников подорвать наши экономические связи. Эффективно работают имеющиеся механизмы двусторонних межправительственных комиссий, деловых советов. Заметно активизировались контакты по линии профильных ведомств и экономоператоров. МИД России, наши посольства в регионе и дипмиссии арабских стран в Москве активно этому содействуют. Безусловно, вектор и темп развития нашим отношениям задаются в ходе переговоров с нашими региональными партнерами на высоком и высшем уровне. Президент Российской Федерации Владимир Путин находится в постоянном контакте со своими ближневосточными коллегами, о чем наглядно свидетельствует интенсивность его встреч и телефонных разговоров с арабскими лидерами.

В основе нашего партнерства со странами Ближнего Востока и Северной Африки лежит общность подходов в отношении необходимости становления справедливого мироустройства, основанного на подлинной многополярности, уважении норм международного права, в первую очередь Устава ООН. Поддерживаем настрой наших арабских друзей самостоятельно решать все имеющиеся проблемы и противоречия, без внешнего диктата и навязывания "готовых рецептов" по западным лекалам. Со своей стороны готовы с конструктивных позиций содействовать выработке таких способов урегулирования спорных ситуаций, которые устраивали бы непосредственно вовлеченные в эти конфликты региональные государства.

С учетом вышеизложенного, отвечая на вторую часть Вашего вопроса, могу сказать, что наши двусторонние отношения со странами региона укрепляются вне зависимости от конъюнктуры текущего момента в развитии военно-политической ситуации на Ближнем Востоке. Россия в качестве постоянного члена СБ ООН и надежного партнера всех расположенных в этом регионе государств, включая арабские страны, Израиль и их соседей, будет и далее работать в тесной координации с союзниками и единомышленниками в интересах обеспечения общей стабилизации обстановки и урегулирования кризисов политико-дипломатическими средствами.

- Не идет ли активное развитие отношений с арабскими странами региона в ущерб сложившимся за последние десятилетия тесным доверительным отношениям с Израилем?

- Выстраивая свои отношения с партнерами в регионе, мы не ставим своей целью настраивать их друг против друга. Это касается и Израиля. В нашей работе на ближневосточном направлении нет "двойного дна", какой-то скрытой повестки. И израильские коллеги это хорошо знают.

Придаем большое значение сохранению устойчивого, не подверженного влиянию геополитических факторов характера российско-израильского сотрудничества. Заинтересованы в его дальнейшем развитии в самых разных областях. Как уже говорил выше, позитивную тональность двустороннему взаимодействию задают контакты лидеров наших стран. В ходе последнего телефонного разговора президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в декабре 2023 года была подтверждена обоюдная нацеленность на поддержание доверительного политического диалога, отмечена важность регулярной "сверки часов" по ключевым региональным проблемам.

- Ключевым пунктом российской позиции по урегулированию палестино-израильского конфликта является создание палестинского государства. Что международное сообщество и ООН могут сделать для этого? Может ли Палестина уже сейчас стать полноценным членом ООН без статуса наблюдателя?

- Международно-правовая основа создания палестинского государства давно согласована и хорошо известна. Речь идет о соответствующих резолюциях Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН. Их надо выполнять. Главное, что может и должно сделать международное сообщество, в том числе по линии ООН, – помочь сторонам конфликта наладить устойчивый и конструктивный политический диалог, нацеленный на урегулирование всех спорных вопросов. По итогам таких переговоров на карте мира должно появиться новое суверенное государство Палестина, которое будет сосуществовать в мире и безопасности с Израилем. Конечно, это – очень сложная задача, которую не удается решить в течение многих десятилетий. Но разумной альтернативы такому подходу попросту нет.

Что касается второй части вашего вопроса, то существует утвержденная процедура предоставления государству полноценного членства в ООН. Как вы знаете, Россия в национальном качестве уже давно признала Государство Палестина. Ответственность за принятие необходимого решения лежит на других членах СБ ООН, в первую очередь на США, позиция которых в отношении палестинской проблемы хорошо известна.

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Страны
Израиль
Россия
США
Компании
ООН
Персоны
Путин Владимир
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