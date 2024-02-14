Боец рассказал о дронах ВСУ, передаваемых специалистам для исследования

Боец ВС РФ: Россия перенимает нестандартные инженерные решения, изучая дроны ВСУ

МОСКВА, 13 февраля/ Радио Sputnik. Российский военнослужащий, выполняющий боевые задачи на Запорожском направлении, рассказал о трофейных дронах ВСУ, передаваемых на исследование техническим специалистам.

"Противник наиболее массово сейчас использует дроны, понасбивали несколько штук. Это так называемый FPV – First Person View (вид от первого лица, – ред.), их сбивать получается крайне редко – скорость у них высокая, от 90 до 140 километров в час. Поэтому если удается сбить, либо они падают без разрыва – такое тоже, редко, но случается – обязательно подбираем, передаем специалистам на тот случай, если вдруг какие-то нестандартные инженерные решения, чтобы наши могли изучить, возможно, перенять – такое часто бывает", – рассказал собеседник РИА Новости.

Также он продемонстрировал дрон для корректировки артиллерийского огня и приспособление, позволяющее беспилотнику переносить сразу четыре снаряда.

"Они придумали кучу массовых и хитрых вещей – в частности, грузовой сельскохозяйственный дрон "Баба Яга" огромный они используют и как ретранслятор, и как порт-"матку" для маленьких FPV-дронов, поэтому они залетают сейчас в тыл до 20–25 километров, надо быть особенно бдительными – вещь достаточно опасная", – сказал боец.

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