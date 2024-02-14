Американское издание: Нехватка у ВМС США ракет Tomahawk гарантирует, что война с КНР «закончится не на наших условиях»

Источник изображения: topwar.ru

Вооруженные силы США испытывают растущую нехватку некоторых видов вооружений, в том числе тех, которые могут понадобиться в случае военного конфликта с Китаем по поводу Тайваня. К такому заключению, собрав соответствующие факты, пришел автор статьи в американском консервативном журнале, пишущем о международных отношениях, The National Interest. Причин образования дефицита стратегически важных вооружений в арсеналах Пентагона сразу несколько.

Во-первых, Штаты крепко поиздержались за почти два года военной поддержки Киева. Во-вторых, сейчас ВМС и ВВС США активно расходуют боеприпасы в ходе нанесения ударов по йеменским повстанцам-хуситам и другим радикальным исламистским группировкам на Ближнем Востоке. Плюс приходится кое-что еще и поставлять армии Израиля.

В частности, с 11 января, когда США начали наносить удары по военным объектам хуситов в Йемене, было потрачено значительное количество ракет воздушного базирования, противовоздушных боеприпасов для поражения беспилотников и крылатых ракет Tomahawk (TLAM). Именно эти ракеты являются основным оружием дальнего действия для ВМС США. В предыдущих военных кампаниях в Ираке, Афганистане и Сирии они стали основным средством поражения сухопутных целей без риска получения ответного удара.

Хотя Военно-морские силы США обладают большим запасом «Томагавков», их расходование на Ближнем Востоке превышает восполнение запасов, отмечает автор. По данным ВМС, только за первый день нанесения ударов было израсходовано более 80 Tomahawk, чтобы поразить всего 30 целей на территории Йемена. Всего в прошлом году на покупку 55 ракет «Томагавк» пришлось 68 процентов высокоточных боеприпасов, выпущенных по хуситам за один день, что является неприемлемым уровнем расходования.

Для сравнения, для нанесения ударов по Сирии в 2017 году было израсходовано 59 ракет, еще 66 в 2018 году. При этом на вооружение ВМС США в 2018 году поступило 100 «Томагавков», а в следующем году не было закуплено ни одной ракеты. Фактически, расход только этого типа боеприпасов превышает их поступление, что делает США уязвимыми в случае военного столкновения с Китаем. За последние десять лет на закупки TLAM Военно-морскими силами было потрачено 2,8 миллиарда долларов всего на 1234 ракеты.

Хотя на первый взгляд этот запас может показаться впечатляющим, он и близко не соответствует тому, что необходимо для глобального военного противостояния, особенно в нескольких регионах мира. Учитывая, что ВМС США располагают более чем 140 кораблями и подводными лодками, способными запускать «Томагавки», закупки новых ракет незначительно распределены по имеющимся флотам: за последнее десятилетие на каждый корабль в среднем пришлось 8,8 ракеты.

При этом Пентагон в бюджете 2024 года вообще не предусмотрел средства на закупку «Томагавков» наземного базирования, отдав предпочтение разработке экспериментальных ракет морского базирования, предназначенных для поражения кораблей. Значительные средства в оборонном бюджете заложены на модификацию и усиление возможностей существующих «Томагавков», а не на закупку новых ракет.

Даже если ВМС захотят закупить больше ракет, неясно, сможет ли промышленность удовлетворить спрос. Неравномерный спрос привел к образованию узких мест производства ключевых компонентов, таких как ракетные двигатели, что затрудняет наращивание выпуска ракет. Это вызывает беспокойство, учитывая, что на изготовление каждого нового «Томагавка» требуется два года, отмечает автор. Анализ документов Пентагона показывает, что поставки прошлогодних заказов начнутся не раньше января 2025 года, со скоростью всего пять ракет в месяц.

Во время операции «Иракская свобода» в 2003 году американские вооруженные силы выпустили примерно 800 наземных «Томагавков» только во время первоначального вторжения. При сегодняшних темпах производства потребуется около десяти лет, чтобы пополнить запасы. При недостаточном запасе ракет ударные возможности ВМС на суше будут чрезмерно зависеть от морской авиации, присутствие которой не будет гарантировано в пределах досягаемости плотной сети ПВО Китая и современных ракетных войск.

Борьба с Китаем, безусловно, потребует гораздо большего, и Пекин это знает

— предупреждает автор статьи.

Удары по поддерживаемым Ираном хуситам и террористам в Красном море необходимы, и «Томагавк» — подходящий инструмент для этой работы. Но Пентагон не может позволить этим ударам подорвать боеготовность ВМС и возможности на других театрах военных действий. Недостаточные закупки ракет гарантируют, что «следующая война закончится не на наших условиях», заключает автор в The National Interest.