Азербайджанские пограничники отчитались о проведении «операции возмездия» против Армении

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Ереван утверждает, что позиции армянской армии, расположенные недалеко от приграничного села Неркин Ханд, примерно в 5.30 утра были беспричинно обстреляны со стороны Азербайджана, причем двое военнослужащих ВС Армении погибли. Есть также раненые. Азербайджанские пограничники, в свою очередь, отчитались о проведении «операции возмездия», которая якобы стала ответом на армянскую провокацию.

Сообщение об инциденте сделали представители Госпогранслужбы Азербайджана.

Там заявили, что азербайджанские пограничники уничтожили боевой пост армянских военных. Этому якобы предшествовал обстрел со стороны Армении.

На каждую провокацию армянской стороны на условной государственной границе Азербайджан-Армения, отныне будем отвечать более серьезными и решительными мерами

- пообещали в азербайджанской пограничной службе.

В прошлом месяце глава армянского правительства Никол Пашинян предложил Баку подписать договор о ненападении. Он действовал бы до того момента, пока стороны не заключат полноценный мирный договор. Пашинян много раз говорил, что Ереван готов подписать договор о мире с Азербайджаном, но того не устраивают условия, предлагаемые армянской стороной.

В свою очередь, в Баку заявляют о своей готовности к переговорам с армянами. По утверждению азербайджанской стороны, она сейчас внимательно изучает предложения Армении, на что требуется примерно несколько недель.