Армия США заказала дроны-перехватчики Coyote для отражения атак на американские базы на Ближнем Востоке

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Армия США заключила контракт с компанией RTX на производство 600 дронов-перехватчиков Coyote 2C. Сумма контракта составляет 75 миллионов долларов. Дроны-перехватчики планируется применять для отражения атак йеменских повстанцев-хуситов на военные корабли США в Красном море, а также на американские базы в ближневосточном регионе.

Как сообщает издание Defense Post, контракт предполагает увеличение производственных мощностей для изготовления 6 тысяч кинетических и 700 единиц некинетических дронов Coyote, а также 252 стационарных, 52 мобильных пусковых установок, 118 стационарных радаров Ku-диапазона и 33 мобильных радаров.

Американская армия намерена заключить контракт с компанией Raytheon, которая изначально является разработчиком этой беспилотной системы, однако рассматривает возможность закупок у других заинтересованных компаний, располагающих возможностями обеспечить все требования.

Дроны-перехватчики Coyote, оснащенные реактивными двигателями, представляют собой беспилотную систему с радиолокационным наведением и, в зависимости от модификации, кинетическим и некинетическим вариантами боевой части.

Многоразовый перехватчик может интегрироваться как со стационарными, так и с подвижными комплексными системами противодействия дронам на базе наземной техники, вертолетов и надводных кораблей. Его радиочастотная система Ku-диапазона способна отслеживать и обнаруживать дроны, ракеты, артиллерийские системы и минометы противника.