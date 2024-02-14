ВС Эквадора могут получить вертолеты "Блэк Хок"

ЦАМТО, 13 февраля. По информации ресурса Infodefensa.com, в развитие подписанных в январе соглашений о передаче вооружений российского / советского производства, США намерены поставить Эквадору вертолеты UH-60A/L "Блэк Хок".

Поставка данной техники связана с передачей российских вертолетов Ми-171 и Ми-17-1В из состава ВС Эквадора, которые в настоящее время ограниченно годны к летной эксплуатации (полеты выполняет только один вертолет) из-за проблем с финансированием технического обслуживания и закупки запчастей.

В случае реализации поставки, Вооруженные силы Эквадора станут шестым оператором "Блэк Хок" в Латинской Америке, после Колумбии, Бразилии, Аргентины, Мексики и Чили. Предполагается, что техника будет использоваться в операциях по противодействию партизанским и террористическим группировкам, а также наркокартелям.

США также намерены оказать техническую помощь при принятии вертолетов на вооружение, включая обучение экипажей и технического персонала, оказание консультаций, логистическую поддержку, поставку запчастей и комплектующих.

В январе президент Дэниель Нобоа объявил, что Кито согласился обменять российскую военную технику, являющуюся "металлоломом", на новое американское вооружение стоимостью около 200 млн. долл. Президент заявил, что двусторонние соглашения с США предполагают передачу ВВТ с целью получения взамен новых американских систем и постоянной помощи. В ответ посольство России заявило, что подобное решение будет недружественным шагом со стороны Эквадора.

Представитель МИД России Мария Захарова также заявила, что в случае передачи военного имущества российского производства третьей стороне, Эквадор нарушит свои международные обязательства и контрактные договоренности.