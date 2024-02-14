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РИА Новости

В руки российских специалистов попало новое оборудование для дронов ВСУ

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В руки российских специалистов попали редкие БПЛА и новое оборудование ВСУ

МЕЛИТОПОЛЬ, 13 фев — РИА Новости. Редкие виды БПЛА и новое навесное оборудование беспилотников украинских боевиков попало в руки российских военных на Запорожском направлении, рассказал РИА Новости специалист подразделения по борьбе с дронами, видео беседы опубликовали в телеграм-канале агентства.

"В наше распоряжение попали несколько образцов БПЛА противника. Некоторые из них можно назвать редкими экземплярами, это так называемые дроны-камикадзе", — рассказал собеседник агентства.

Он также рассказал, что специалистам передали приспособление для сброса снарядов, оборудованное четырьмя слотами. Благодаря этому БПЛА становится многоразовым и может нести сразу четыре снаряда.

Сейчас специалисты изучают тактико-технические характеристики дронов противника, чтобы более эффективно им противодействовать.

Образцы БПЛА с новым навесным оборудованием передали бойцы гвардейского мотострелкового полка 1430 на Запорожском направлении.

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