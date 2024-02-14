Норвежская разведка: Россия постепенно добивается преимущества на Украине (NRK, Норвегия)

Солдаты Армии Норвегии принимают участие в военных учениях НАТО Железный волк 2022-II (Iron Wolf 2022-II) на полигоне в Пабраде, к северу от столицы Литвы Вильнюса.

Глава норвежской разведки Стенсёнес: Россия добивается преимущества на Украине

По оценке норвежской разведки, Россия добилась преимущества на Украине, сообщает NRK. Москва сумела наладить военное производство, и сегодня она сильнее, чем год назад. Из-за этого Норвегия столкнулась с серьезной угрозой безопасности, считают в Осло.

Свейн Веструм Ульссон (Svein Vestrum Olsson), Олав Дёвик (Olav Dovik), Юлия Кирсебум Туммессен (Julia Kirsebom Thommessen)

Шведский главнокомандующий выступил недавно в детской передаче и объяснил, что надо готовиться к возможной войне.

Норвежские власти так далеко еще не зашли.

Но сигнализируют о том, что окружающий мир становится все опаснее.

“Увы, события развиваются в неправильном направлении. Сейчас ситуация опаснее, чем в начале 2023 года”, — говорит руководитель норвежской разведки Нильс Андреас Стенсёнес.

Он отмечает, что Украина оказалась под мощным давлением, а российская экономика чувствует себя лучше, чем ожидалось.

Сегодня органы безопасности Норвегии провели совместную пресс-конференцию, на которой каждый представил свою оценку угроз.

“Россия сейчас сильнее в конфликте, чем год назад, и постепенно добивается преимущества”, — заявил Стенсёнес на пресс-конференции в понедельник.

“Таким образом, мы видим более четкое сотрудничество между недемократическими государствами, которые хотят бросить вызов “господству Запада”, как они это называют”, — говорит он.

В то же время война в секторе Газа создала неопределенность на Ближнем Востоке.

Кроме того, служба безопасности норвежской полиции (PST) предупредила, что китайские суда также используются для шпионажа.

Все решит конфликт на Украине

Доклад норвежской разведки под названием “Фокус” — лишь одна из трех оценок угроз и рисков, обнародованных в первом квартале нового года. Две других составили Служба безопасности полиции и Управление национальной безопасности.

“Российское военное производство налажено и идет полным ходом, а Китай, Белоруссия, Иран и Северная Корея оказывают значительную материальную поддержку”, — говорится в докладе.

“Россия сильнее в конфликте, чем год назад, и российская военная мощь остается надвигающейся военной угрозой суверенитету, населению, территории, основным общественным функциям и инфраструктуре Норвегии”, — пишет разведка.

Раньше Норвегия считалась дружественным соседом России. Но теперь ситуация изменилась, и она воспринимается как часть враждебного Запада.

Стенсёнес подчеркнул резкую риторику России, особенно в отношении Швеции и Финляндии. По его словам, Москва также пыталась наводнить Финляндию беженцами и мигрантами.

“Поэтому нам нужно быть готовыми к целому ряду комплексных мер. Но и угроза применения военной силы зависит от того, как сложится конфликт на Украине”, — говорит Стенсёнес.

В краткосрочной перспективе, считает он, боевых действий на Украине России более чем достаточно, и прямо сейчас у нее нет ни возможностей, ни интереса к дальнейшему распространению конфликта.

Но если Россия победит, картина будет иной, полагают в разведке.

“Конфликт на Украине будет решающим. Если Россия обретет контроль над экономикой, наберет обороты в военной промышленности и добьется военных успехов, она охотнее поверит в применение военной мощи, чем если выйдет из конфликта, особенно ничего не добившись”, — рассуждает Стенсёнес.

Вывод в докладе разведки звучит четко: “Норвегия столкнулась с угрозой более серьезной, чем за последние десятилетия”.

Вера в единство Запада

— Многие думают, что мы сейчас видим своего рода прелюдию к третьей мировой войне, когда все крупные страны наращивают военную мощь. Что вы на это скажете?

— Мы должны честно сказать, что сегодня в политике безопасности сложилась более опасная ситуация, и события развиваются в невыгодном для нас ключе с 2023 года, что касается угроз Норвегии и Европе. Но также важно отметить, что произошел и весьма положительный сдвиг.

Членство Швеции и Финляндии в НАТО определенно укрепило безопасность Норвегии, а российская спецоперация на Украине сблизила Запад. Это также укрепило альянс и упрочило безопасность Норвегии, считает Стенсёнес.

Шведский главнокомандующий Микаэль Бюден недавно рассказывал о войне в детской передаче на национальном телевидении SVT.

Помимо прочего, он рассказал, что Норвегия, в отличие от Украины, член НАТО. Ядро ее устава, объяснил он, — статья 5, которая гласит, что нападение на одну страну НАТО должно рассматриваться как нападение на весь альянс.

Это считается настолько мощным сдерживающим фактором, что риск нападения на страну НАТО считается небольшим.

“Норвегия — безопасная страна, и риск полномасштабного вторжения невелик. Но мы должны быть готовы к бóльшей неопределенности. Поэтому мы должны следить внимательнее, чтобы суметь отреагировать быстрее, чем это было необходимо несколько лет назад”, — заключил Стенсёнес.

Китай и Россия вербуют норвежцев

Служба безопасности полиции следит за национальными угрозами непосредственно на норвежской земле.

В докладе “Оценка национальных угроз” утверждается, что наибольшую угрозу в 2024 году будет представлять Россия. При этом в докладе приводится перечень особо уязвимых целей:

— Лица, причастные к безвозмездной передаче оружия и обучению украинских военных;

— Предприятия нефтегазовой отрасли;

— Норвежские технологии гражданского и военного назначения;

— Норвежская оборона и военная деятельность союзников на территории страны.

Глава Службы безопасности полиции Беате Гангос отмечает, что норвежские политики также стали целью для российской разведки. Она считает, что российские спецслужбы мало что теряют из-за заморозки отношений между двумя странами.

“В результате российские спецслужбы готовы пойти на бóльший риск”, — сказала Гангос на пресс-конференции.

Как и разведка, ее ведомство не исключает, что Россия может проводить против Норвегии физические или цифровые диверсии.

“Основополагающая цель России при возможной диверсии наверняка будет заключаться в том, чтобы улучшить позицию страны в конфликте на Украине. Если Россия окажется на Украине в напряженной ситуации, вероятность диверсий повысится”, — пишет Служба безопасности полиции.

Среди текущих уязвимостей Служба безопасности полиции отметила экспорт норвежского газа, а также передачу оружия и обучение украинского персонала.

В докладе как серьезная угроза также фигурирует Китай.

“Мы ожидаем, что в ближайшие несколько лет угроза усилится. В основном это связано с ухудшением отношений между Китаем и Западом, стремлением Пекина усилить контроль над цепочками поставок и занять более выгодную позицию в Арктике”, — говорится в докладе службы безопасности.

Китайские ученые в Норвегии

По данным службы безопасности, Китай в основном работает через посредников — китайские компании, организации, образовательные учреждения и аналитические центры.

“В оценке угроз этого года мы впервые объявляем, что в Норвегии работают китайские научные руководители, приглашенные исследователи и студенты из учреждений, так или иначе связанные с китайской армией. Эта деятельность прямо или косвенно способствует развитию военного потенциала Китая”, — говорит Гангос.

Служба безопасности полагает, что иностранная разведка будет пытаться вербовать источники в Норвегии и проводить кибероперации ради сбора информации и для нагнетания в обществе неопределенности.

“Мы ожидаем, что в 2024 году попытки тайным путем получить норвежские товары и технологии со стороны России и Китая участятся. Целью этой деятельности будет усиление их собственных вооруженных сил”, — заключает служба разведки.