В России предлагают наказывать тех, кто выкидывает строймусор в контейнеры

В России планируется создавать специальные площадки для сбора строительных отходов. Также планируется вводить наказание тех, кто будет продолжать выбрасывать свой строительный мусор в обычный бак. Об этом сообщает пресс-служба Российского экологического оператора.

"Во всем мире используется система, когда формируются отдельные специальные площадки, где стоит отдельный контейнер для кирпичей и других строительных отходов, бункер для крупногабаритных отходов, отдельно стоит контейнер для веток или листвы, отдельно стоит небольшой бак для батареек… Логично, что мы тоже пойдем по пути создания таких площадок, на которых собираются отходы, которые не должны попадать в контейнер для обычных твердых коммунальных отходов, чтобы у людей была легальная возможность от этих отходов избавиться", - сказал гендиректора Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Также, по словам заместителя гендиректора РЭО Алексея Макрушина, следует постепенно ужесточать ответственность за выбрасывание всех видов отходов в один контейнер, а не в специальные места сбора.

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"Конечно, вопрос заключается в том, кто должен оплатить создание этих мощностей и вывоз отходов. Часть отходов будет финансироваться в рамках системы РОП, например, шины, электроника - потребитель за это платить не должен. Вывоз же строительных отходов, образующихся у населения, видимо, придется финансировать в рамках деятельности региональных операторов", - заявил Макрушин.

Как рассказал "РГ" генеральный директор юридической фирмы "Афонин, Божор и партнеры" Михаил Божор, нарушителей, скорее всего, будут находить по камерам.

"У строительных отходов идентификаторов нет, а если и есть - то крайне маловероятно, что они на кого-то конкретного зарегистрированы. Поэтому если и реализуют, то либо в формате (1) опросили соседей, записали показания, оштрафовали, либо (2) отследили по камерам, определили лицо, отправили решение об административном правонарушении, не оспорил - взыскали штраф. Либо комбинированный вариант", - отметил юрист.

Светлана Задера