Тральщики РФ отработали в Черном море в условиях минной опасности от ВСУ

В Черном море российские тральщики осуществили разведывательный поиск украинских мин на маршрутах интенсивного торгового судоходства в условиях реальной минной опасности. Об этом 13 февраля сообщил отдел информационного обеспечения Черноморского флота (ЧФ).

«В условиях реальной минной опасности, обусловленной активностью украинской стороны по минированию отдельных участков побережья и акваторий, тральные силы ЧФ осуществили разведывательный поиск мин в Керчь-Еникальском канале и на маршрутах интенсивного торгового судоходства в акватории Черного моря», — говорится в сообщении.

Отмечается, что экипажи тральщиков в составе корабельной тральной группы отработали действия по форсированию и уничтожению минных заграждений различными способами и в разное время суток.

Ранее, 24 января, экипаж корабля противоминной обороны ЧФ выполнил поиск мин с использованием беспилотного подводного аппарата. Во время разведывательного поиска экипаж противоминного корабля отработал порядок действий по поиску подводных объектов в едином противоминном контуре с использованием новейших гидроакустических станций и современного телеуправляемого беспилотного подводного аппарата.