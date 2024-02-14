ВС Эстонии получили системы береговой обороны Blue Spear

ЦАМТО, 13 февраля. Эстонский центр оборонных инвестиций (ECDI – Estonian Centre for Defence Investment) объявил о поставке в Эстонию в начале 2024 года ракетных систем береговой обороны Blue Spear (5G SSM).

По оценке ECDI, это представляет собой "квантовый скачок" в возможностях Эстонии по ведению боевых действий на море.

Поставка системы в Эстонию реализована компанией Proteus Advanced Systems, являющейся совместным предприятием Israel Aerospace Industries Ltd. (IAI) и сингапурской ST Engineering Land Systems Ltd. (ST).

По заявлению министра обороны Эстонии Ханно Певкура, наличие Blue Spear существенно увеличит дальность поражения целей подразделений береговой обороны ВС Эстонии.

Ракетный комплекс является частью комплексного решения по формированию береговой обороны Эстонии, а его дальность стрельбы позволяет поражать цели практически на всей площади Балтийского моря.

Закупленная ВС Эстонии ракетная система береговой обороны Blue Spear основана на разработанной израильской компанией Israel Aerospace Industries Ltd. ракете семейства "Габриель-5". Она может применяться в сложных погодных условиях, днем и ночью, позволяет наносить удары за пределами прямой видимости по движущимся и неподвижным целям на море. Максимальная дальность полета развивающей высокую дозвуковую скорость ракеты составляет 290 км.

Как сообщал ЦАМТО, в июле 2020 года компания ST Engineering Land Systems Ltd. сообщила о создании совместного предприятия с Israel Aerospace Industries Ltd для создания и продажи на рынке передовых морских ракетных систем, включая противокорабельные ракетные системы следующего поколения.

Власти Эстонии приняли решение о закупке береговых противокорабельных ракетных комплексов в 2020 году. В октябре 2021 года Эстонский центр оборонных инвестиций подписал с Proteus Advanced Systems Pte. Ltd. контракт на оснащение ВС Эстонии ракетными системами береговой обороны Blue Spear (5G SSM). По данным Globes, стоимость контракта составила 150 млн. шекелей.

Подробная информация о заказанной системе не раскрывается. По имеющимся данным, ПКР Blue Spear размещается в транспортно-пусковых контейнерах на колесном шасси. Заявлено, что ПКР оснащена активной радиолокационной ГСН, комбинированной системой навигации на основе инерциальной системы и "второй надежной системы", которая невосприимчива к сбоям в работе GPS и обеспечивает максимальную точность обнаружения цели. Ракета оборудована различными средствами введения в заблуждение систем противодействия противника и защищенной системой связи для обеспечения устойчивости к средствам радиоэлектронного противодействия.

Ранее ST Engineering подтвердила, что ее роль в разработке противокорабельной ракеты следующего поколения Blue Spear заключалась в проектировании, разработке и производстве ряда ключевых подсистем, включая стартовый двигатель и боевую часть массой 150 кг.

Как заявлено, в проекте также участвует эстонская компания Pro Lift OU, которая выполнила модификацию шасси для ракетного комплекса.