Войти
Военное обозрение

Немецкий канцлер Шольц анонсировал увеличение военных расходов Германии

210
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Немецкое правительство приняло решение повысить расходы на оборону в этом году до 2% от ВВП и тем самым занять первое место среди европейских стран по этому показателю. Об этом заявил Олаф Шольц.

Немецкий канцлер выступил на совместной пресс-конференции с польским премьером Дональдом Туском, на которой заявил, что Германия становится лидером Европы по затратам на военные нужды. По его словам, с этого года Берлин будет тратить на оборону 2% от ВВП и в будущем не намерен отступать с этой позиции. По-видимому, визит в США не прошел для Шольца бесследно, что-то там ему Байден пообещал при личной встрече.

Германия в этом году потратит 2% от своего ВВП на цели НАТО и будет делать это все время (...) Я полагаю, что все европейские страны - члены НАТО будут выполнять эти критерии

- завил немецкий лидер.

Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп на выступлении перед своими сторонниками в Южной Каролине заявил, что страны Европы должны сами платить за свою безопасность, а не ждать американских денег. По его словам, США не обязаны защищать те страны, которые не выполняют "финансовые обязательства". Имеет ли это заявление какое-то отношение к решению Шольца не известно, но то, что немецкий канцлер давно не самостоятельная политическая фигура, известно всем. Кстати, продолжение поддержки Украины Шольц тоже анонсировал.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Украина
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
Похожие новости
06.06.2023
"Кормушка захлопнется". Американцы знают, почему Зеленский боится Трампа
04.03.2022
Il Giornale: Путин 15 лет предупреждал НАТО. Его проигнорировали
11.02.2022
Макрон помогает России и Украине. Но не просто так
07.02.2022
Спасибо, Путин. Теперь США не уйдут из Европы
04.06.2020
Вашингтон переходит границу
01.03.2018
Угроза или блеф: нужно ли миру бояться нового оружия России
17.10.2017
Запад атаковал "Запад-2017" по заветам Геббельса
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.02 05:35
  • 21
"Алмаз-Антей" разработал дрон-конвертоплан "Настасья" для ретрансляции сигнала
  • 13.02 23:46
  • 59177
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 13.02 18:16
  • 1
Абхазия отвергла соглашение с Росгвардией об охране порядка в республике
  • 13.02 16:38
  • 1
Россия выигрывает первую в истории войну дронов
  • 13.02 15:13
  • 1
Противник сбивает наши БПЛА с помощью лазера
  • 13.02 14:12
  • 0
Что забыла нацгвардия США в Арктике
  • 13.02 10:55
  • 0
США ускоренно наращивают свое присутствие в Скандинавских странах. Подробности
  • 13.02 04:19
  • 7
Бравада поляков, литовцев и украинцев под руководством США
  • 12.02 23:05
  • 0
Об очередном переделе мира.
  • 12.02 21:41
  • 1
НАТО повышает оперативную готовность в Северной Европе
  • 12.02 14:05
  • 1
Александр Лукашенко: «Мы никому не позволим стрелять в спину русскому человеку!»
  • 12.02 03:00
  • 1
В США придумали способ одному оператору управлять сотней дронов одновременно
  • 11.02 18:34
  • 1
На российском предприятии ВПК в Удмуртии произошел взрыв во время испытаний
  • 11.02 09:59
  • 17
Новые цели СВО неизбежны как и мобилизация: Запад начал подготовку к войне
  • 11.02 07:40
  • 1233
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ