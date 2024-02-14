Немецкий канцлер Шольц анонсировал увеличение военных расходов Германии

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Немецкое правительство приняло решение повысить расходы на оборону в этом году до 2% от ВВП и тем самым занять первое место среди европейских стран по этому показателю. Об этом заявил Олаф Шольц.

Немецкий канцлер выступил на совместной пресс-конференции с польским премьером Дональдом Туском, на которой заявил, что Германия становится лидером Европы по затратам на военные нужды. По его словам, с этого года Берлин будет тратить на оборону 2% от ВВП и в будущем не намерен отступать с этой позиции. По-видимому, визит в США не прошел для Шольца бесследно, что-то там ему Байден пообещал при личной встрече.

Германия в этом году потратит 2% от своего ВВП на цели НАТО и будет делать это все время (...) Я полагаю, что все европейские страны - члены НАТО будут выполнять эти критерии

- завил немецкий лидер.

Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп на выступлении перед своими сторонниками в Южной Каролине заявил, что страны Европы должны сами платить за свою безопасность, а не ждать американских денег. По его словам, США не обязаны защищать те страны, которые не выполняют "финансовые обязательства". Имеет ли это заявление какое-то отношение к решению Шольца не известно, но то, что немецкий канцлер давно не самостоятельная политическая фигура, известно всем. Кстати, продолжение поддержки Украины Шольц тоже анонсировал.