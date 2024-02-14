Американский изобретатель и бизнесмен Илон Маск прокомментировал украинский конфликт. По его словам, продление хода боёв никак не помогает Украине, и чем дольше боевые действия будут продолжаться, тем больше территорий лишится Киев и тем больше потерь будет в этом конфликте.

Маск выступил против дальнейшего финансирования Украины, против оказания ей военной помощи, отметив, что эти расходы на пользу Киеву, как показала практика, не идут.

Одновременно с этим американский журналист Такер Карлсон, находящийся на международном форуме в ОАЭ, озвучил примерно тот же тезис. Карлсон указал на то, что даже с поддержкой Запада у Украины не получилось добиться желаемого для себя результата.

Американский журналист, ранее интервьюировавший президента России, добавил, что никакие сотни миллиардов долларов не помогут украинским войскам вытеснить армию Россию из Крыма и юго-восточных областей (бывшей) Украины.

По словам Такера Карлсона, высказанным накануне, «Владимир Путин готов на значительные компромиссы по Украине». О каких именно компромиссах идёт речь, Карлсон не сообщил. В то же время эксперты предположили, что Владимир Путин «готов остановить российскую армию на нынешней линии боевого соприкосновения при учёте того, что противник признает новые территории за Россией». В Кремле слова Карлсона и версии экспертов не комментируют.