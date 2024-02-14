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Военное обозрение

Российский эксперт: В ближайшее время в зоне СВО появятся действующие группами дроны-камикадзе

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Источник изображения: topwar.ru

Конфликт на Украине резко ускорил разработки в области создания беспилотной авиации, в ближайшее время в зоне СВО можно ожидать появления групп дронов-камикадзе, действующих совместно. Такие разработки у российских компаний есть и они успешно реализуются. Об этом сообщил российский эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов.

Российские войска уже в ближайшее время могут начать применять в боевых действиях новые технологии, позволяющие тем же барражирующим боеприпасам действовать роем. Сейчас развитие беспилотной авиации получило мощный толчок, выдвигаются предложения, тут же реализуются и проверяются в болевых условиях. По мнению эксперта, в ближайшее время в зоне СВО могут появиться группы барражирующих боеприпасов, действующих вместе.

(...) ожидается применение групп барражирующих боеприпасов, взаимодействующих друг с другом. И первенство здесь, вероятнее всего, будет принадлежать нашим разработчикам. Здесь стоит вспомнить уже имеющиеся наработки по дронам-камикадзе - "Ланцет", "Куб" и "Суперкам", то есть соответствующий задел у российской стороны есть

- приводит РИА Новости слова Федутинова.

Так же эксперт отметил, что дроны с машинным зрением в зоне СВО уже появились и это очень не нравится противнику, поскольку такой беспилотник не реагирует на системы защиты. Пока это тоже на начальном уровне, но постепенно развивается. Сейчас дрон до цели ведет оператор, после чего включается режим захвата и происходит поражение цели, но скоро появятся беспилотники, которые будут самостоятельно искать и поражать вражескую технику. Такие наработки уже реализуются.

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