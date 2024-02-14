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Военное обозрение

Посол России в Хартуме: Судан пока не ратифицировал соглашение о создании базы ВМФ РФ

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Источник изображения: topwar.ru

Вопрос создания на территории Судана военно-морской базы российского флота пока висит в воздухе, власти этой страны так и не смогли ратифицировать соглашение. Об этом сообщил посол РФ в Хартуме Андрей Черновол.

Власти Судана пока так и не смогли завершить ратификацию соглашения о создании базы российского флота в Порт-Судане на Красном море. Причина все та же, что и в прошлом году - отсутствие в стране соответствующего органа законодательной власти. При этом отказа от строительства базы нет.

(...) в силу внутриполитического кризиса, а также в связи с роспуском парламента суданская сторона пока не смогла завершить необходимые внутригосударственные процедуры его ратификации. В любом случае последнее слово – за нашими суданскими друзьями

- приводит РИА Новости слова посла.

Судан в начале 2023 года пересмотрел соглашение о создании военно-морской базы российского флота и одобрил его. Произошло это во время последнего визита в страну главы российского МИДа Сергея Лаврова. Однако для ратификации соглашения нужно решение парламента или другого законодательного органа, а в стране его нет, противоборствующие силы никак не договорятся между собой о формировании правительства.

Первые данные о том, что Россия намерена развернуть пункт материально-технического обслуживания ВМФ РФ на территории Судана, сообщалось еще в 2021 году. Новая база позволит России контролировать акваторию Красного моря и Суэцкий канал. Москва и Хартум заключили предварительное соглашение, предусматривающее строительство российской базы в Порт-Судане. Договор разрешал находиться в пункте МТО одновременно не более четырем судам российского ВМФ, в том числе военным кораблям с ядерной энергетической установкой. Россия должна будет уведомлять Судан за 12 часов до захода своих кораблей и за три часа до их выхода оттуда. По проекту численность российского контингента в новом пункте МТО не будет превышать 300 человек.

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Страны
Россия
Судан
Персоны
Лавров Сергей
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