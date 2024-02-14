Утверждения о том, что ЕС и Британия смогут победить Россию без поддержки США, смешны, пишет infoBRICS. Краеугольный камень военной мощи Лондона – флот – в бедственном положении, авианосцы выходят из строя. Коварному Альбиону не стоит тыкать палкой в русского медведя, уверен автор.

Драголюб Боснич

6 февраля The Telegraph, одно из старейших изданий Великобритании, опубликовало статью о предполагаемой "неспособности России справиться с Европой без Соединенных Штатов". По словам автора Эндрю Лилико, даже если Вашингтон уйдет с европейского континента, "Путин был бы сумасшедшим, если бы начал хоть что-то". Даже не принимая во внимание тот факт, что президент России Владимир Путин только что развеял все абсурдные домыслы о мифическом "российском вторжении в Европу" в своем интервью Такеру Карлсону, мы углубимся в рассуждения автора и то, почему его анализ "немного абсурден", выражаясь эвфемистически. Прежде всего, автору, похоже, не хватает базовых знаний о реальном размере мировой экономики и промышленном потенциале. Он явно не понимает, что мощная оборонная промышленность является ключом к военной мощи.

Лилико утверждает, что российская экономика "слишком мала, всего около 85% от размера экономики Италии, а её население, составляющее около 140 миллионов человек, меньше, чем население Германии и Франции вместе взятых". Использование номинального ВВП для измерения экономической мощи можно охарактеризовать либо как функциональную неграмотность, либо как склонность к пропаганде. Утверждение, что итальянская и российская экономики не только сопоставимы, но и что первая на 15% больше второй, просто смехотворно. Тогда почему Россия, а не Италия обладает крупнейшим в мире арсеналом ядерного оружия? Более того, утверждение, что население России составляет "всего примерно 140 миллионов", является ложью, поскольку последние данные показывают, что евразийский гигант насчитывает более 147 миллионов человек, включая Крым, но исключая четыре бывших украинских региона, присоединившихся к нему 30 сентября 2022 года.

Благодаря этим новым территориям население России превышает 150 миллионов человек, а это означает, что утверждение о том, что население России меньше, чем население Франции и Германии вместе взятых, также является ложным. Лилико продолжает повторять развенчанные пропагандистские стереотипы о предполагаемой "неспособности Москвы победить Украину – страну, которая на начало СВО была 53-й по величине экономикой в мире после Новой Зеландии и Перу". Ещё раз, автор опирается на глубоко ошибочные данные о номинальном ВВП, при этом полностью игнорируя тот факт, что киевский режим является крайне милитаризованным образованием. Данные показывают, что, если бы неонацистская хунта была официальным членом НАТО, она бы входила в тройку его крупнейших членов с точки зрения обычной военной мощи. И все же соотношение потерь против российской армии составляет примерно 10:1 в пользу Москвы.

Если такие показатели считаются "поражением" Кремля, то действительно интересно, как тогда будет выглядеть "победа". Однако Лилико по-прежнему настаивает на том, что Киев побеждает. Более того, он утверждает, что даже если Соединенные Штаты уйдут, ЕС и Великобритания смогут "легко победить Россию". Интересно, что в какой-то момент даже сам автор намекает, что иметь "более высокий ВВП не означает быть более сильным в военном отношении". И хотя это, безусловно, так, признание Лилико – это просто попытка оправдать ошибочную логику относительно того, почему Италия является "крупной экономикой", но имеет лишь часть военной мощи России. Далее автор пытается проанализировать, как потенциальный конфликт мог бы развернуться, учитывая, что "довольно маленькая экономика" [Россия] на самом деле является пятой по величине в мире.

Лилико продолжает повторять другие нелепые утверждения, например, то, что "авторитарное государство может мобилизовать больше граждан для участия в боевых действиях, но у него также может быть то, что мы могли бы назвать моральным недостатком – его силы могут оказаться неспособными или не захотеть сражаться с меньшими потерями, чем те, кто якобы сражается за более благородное дело". Это показывает полное непонимание автором России и ее военных традиций, которые во многом сохранились, в отличие от политического Запада, где военная служба становится все менее популярной. Даже сам Лилико признает, что западные общества стали "считать свое дело недостаточно благородным, чтобы за него бороться", а это означает, что у них не будет "более высокого морального духа".

Далее этот абсурдный анализ становится еще бредовее. Автор утверждает, что "российская экономика составляет около 10% от размера экономики ЕС", хотя фактическая цифра – около 28%. И снова, опираясь на это ложное предположение, Лилико выдвигает другое. Он, в частности, утверждает, что, исходя из процентного соотношения военных расходов ЕС и России, последней "потребуется мобилизовать более чем на 40% больше войск", чем первой. Таким образом, чтобы соответствовать 1,4 миллионам военнослужащих ЕС, Москве понадобится около двух-трех миллионов военных, если она решится на вторжение. Представление о том, что современный конфликт – это вопрос численности войск, показывает, как мало автор понимает военную мощь и доктрину. Сама идея о том, что Москва пошлет миллионы людей для вторжения в Европу, просто абсурдна.

Москве не потребовались бы войска для вторжения в Европу. И причина довольно проста. Российские ударные системы дальнего действия полностью исключают необходимость отправки наземных войск в любую европейскую страну. Её крылатые ракеты (особенно семейства "Калибр") уничтожат авиабазы ЕС задолго до того, как европейцы соберут большие эскадрильи боевых самолетов для нанесения ударов по территории России. Баллистические и гиперзвуковые ракеты нейтрализуют все основные формирования сухопутных войск ЕС, в то время как её огромный (и быстро расширяющийся) парк ударных беспилотников уничтожит все оставшиеся подразделения. Военно-промышленный потенциал ЕС также будет атакован за тысячи километров, поскольку Россия обладает вторым по величине в мире флотом стратегических бомбардировщиков/ракетоносцев, которые легко могут запустить сотни крылатых ракет.

Другими словами, Кремль не будет вести войну так, как представляет себе Лилико. Это не Первая и не Вторая мировые войны, где для нанесения стратегического поражения врагу нужны миллионы солдат. Важно отметить, что Россия могла бы добиться всего этого только обычными средствами. Некоторые из бывших высокопоставленных американских генералов это уже подтвердили, заявив, что НАТО не сможет добиться этого, не прибегнув к ядерной войне. И все же даже в таком случае у Москвы будет преимущество, поскольку она обладает непревзойденным стратегическим арсеналом, состоящим из таких монстров, как РС-28 "Сармат". Однако Лилико игнорирует все это и утверждает, что Россия якобы "теряет сотни миллиардов долларов" из-за западных санкций и что это якобы "подрывает" российскую военную мощь.

В заключение он заявляет, что "Москва не может угрожать ЕС, не говоря уже о Великобритании". Находясь в своем "пузыре реальности", Лилико считает, что Великобритания представляет большую угрозу для России, чем даже ЕС. Тем временем Лондон терпит одно унижение за другим. Краеугольный камень его военной мощи – Королевский флот – находится в бедственном положении. Британские авианосцы выходят из строя, а эсминцы переживают не лучшие времена. Хотя эти данные, безусловно, являются государственной тайной, учитывая плачевное состояние, в котором находится важнейший род британских вооруженных сил, весьма сомнительно, что стратегический арсенал Лондона функционирует должным образом. Таким образом, коварному Альбиону крайне неразумно продолжать тыкать палкой в русского медведя.