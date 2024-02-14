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НАТО раскрыла свою истинную суть кровожадного гробовщика (Global Times, Китай)

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступает на пресс-конференции перед саммитом НАТО в Вильнюсе, Литва
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступает на пресс-конференции перед саммитом НАТО в Вильнюсе, Литва.
Источник изображения: © AP Photo / Mindaugas Kulbis

GT: природа гробовщика не даст НАТО завершить конфликты, в том числе на Украине

НАТО не остановит кровопролитие, ни на Украине, ни в других регионах мира, пишет Global Times. По мнению экспертов, сейчас раскрывается истинная природа альянса: он, как гробовщик, существует только благодаря конфликтам. По этой причине он будет постоянно бороться с Россией, которая, в отличие от Запада, всегда готова в диалогу.

Украинский конфликт приближается к своей второй годовщине, но НАТО не планирует заканчивать кровопролитие. Последнее подтверждение тому — заявление генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга о том, что Вашингтон и Брюссель должны быть готовы к "конфронтации с Москвой, которая продлится десятилетия". Всего за два дня до обнародования его комментариев российский президент Владимир Путин четко отметил в первом за два года интервью западному СМИ: "Мы готовы к диалогу".

Не нужно быть экспертом в геополитике, чтобы рассудить, кто же не дает вооруженным действиям завершиться.

Запад, якобы, не ищет войны с Россией, но при этом должен "готовиться к конфронтации, которая может продлиться десятилетия", заявил Столтенберг в интервью газете Welt Am Sonntag, опубликованном 10 февраля.

Это заявление — Запад не ищет войны с Россией — так же лицемерно, как утверждения тех, кто продолжает сбрасывать то туда, то сюда бомбы американцев о "нежелании" развязывать конфликты.

"В сущности, сказанное Столтенбергом — это призыв к военной мобилизации, попытка нагнетания военной атмосферы в целях дальнейшего укрепления интересов НАТО", — отметил Шэнь И (Shen Yi), профессор Фуданьского университета.

О каких интересах идет речь? Для начала, НАТО необходимо обосновать свое существование. После распада Советского Союза постоянно озвучивались сомнения относительно необходимости и функций Североатлантического альянса. Поэтому организация продолжила искать себе новых врагов. В связи с этим Россия, ее текущая противница, стала краеугольным камнем сегодняшнего присутствия НАТО.

Далее, все упирается в деньги. Альянс напоминает гробовщика, который в мирное время ничего не зарабатывает. В этом смысле блоку нужны конфликты и кровопролитие — так он получает прибыль. И потому он сеет страх и панику, чтобы страны-члены продолжали выделять средства на военные нужды, заявили эксперты.

Путин сказал, что Россия не отказывалась и не отказывается от переговоров. Объективно говоря, с одной стороны, она не заинтересована в попадании в ловушку долгой полномасштабной войны, ведь в конечном счете Москве и Западу придется как-то сосуществовать. Следовательно, овладев выгодными стратегически и тактическими позициями, она готова послать своим оппонентам сигнал о переговорах, диалоге. С другой стороны, сталкиваясь с конфликтами и геополитическими играми, Путин демонстрирует, что вносит коррективы и ведет себя более гибко по сравнению с Западом и НАТО, указал Шэнь И.

Прислушается ли альянс к российскому президенту? Вряд ли. Столтенберг играет роль представителя натовского отделения Пентагона под управлением администрации Байдена. Последняя определенно не хочет, чтобы в год выборов Украина провалилась, — иначе текущий кризис станет главным препятствием для переизбрания Байдена.

Дональд Трамп, с другой стороны, стремится к потенциальному возвращению в Белый дом и постоянно бросает Байдену вызов в вопросе России и Украины, а также НАТО.

Выборы в США — один из наиболее важных факторов, определяющих продолжительность конфликта на Украине, если принимать во внимание, насколько разную политику в отношении Киева продвигают кандидаты на пост президента Соединенных Штатов. В какой-то степени мы можем рассматривать интервью Путина с Такером Карлсоном как беседу Путина и Трампа, который называл НАТО "устаревшей", пояснил Люй Сян (Lü Xiang), научный сотрудник Китайской академии общественных наук.

В субботу, во время выступления на предвыборном митинге в Конуэе, Южная Каролина, Трамп заявил, что будет поощрять Россию "делать все, что она, черт возьми, хочет" с любым государством Североатлантического альянса. "НАТО была развалена, пока не появился я", — подчеркнул политик. Белый дом вскоре отреагировал на его высказывания, назвав их "ужасающими" и "безумными", а также разрекламировал усилия Байдена по укреплению блока.

Неважно, кто будет определять политику по Украине, Байден или Трамп — никто не может отрицать ту опасность, которую ведомая Соединенными Штатами НАТО представляет для Европы. Байден эксплуатирует Старый континент, а его оппонента не заботит, не вспыхнет ли в регионе новая война.

Украина — не единственная, кто истекает кровью. Чем дольше идут вооруженные действия, тем более вероятно, что она станет для США обузой.

Резкий рост цен на энергоносители, промышленные и сырьевые товары в конце концов спровоцирует проблеы по всему миру. Возможно, США временно обогатились благодаря продаже оружия и энергоносителей, но в долгосрочной перспективе американский доллар может постепенно утратить свою мощь и тогда гегемония Вашингтона испарится. В этом конфликте не будет никакого победителя, заключил китайский военный эксперт и телекомментатор Сун Чжунпин (Song Zhongping).

Автор: Ай Цзюнь (Ai Jun)

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Трамп Дональд
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