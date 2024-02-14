У лицемерной Швеции не осталось принципов. И вступление в НАТО это доказало (The Guardian, Великобритания)

Шведам пора перестать льстить себе и своей истории, заявляет шведский писатель Гуннар Арделиус в статье для The Guardian. Стокгольм никогда не был нейтральным и никаким моральным превосходством не обладал. Его всегда спасало лицемерие. И членство в НАТО вписывается в его линию поведения

Гуннар Арделиус (Gunnar Ardelius)

Министр гражданской обороны недавно предупредил шведов, что в страну может прийти война. Громкая реакция не заставила себя ждать: одни начали жаловаться, что им страшно, другие возмутились излишне паникерским, как им показалось, тоном. Главнокомандующего, поддержавшего это предупреждение, обвинили в разжигании войны. В глубине души большинство из нас, шведов, по-прежнему убеждены, что с нами просто не может случиться ничего плохого, а наш нейтралитет, верное свидетельство нашей доброты, защитит нас от всего.

Швеция официально подала заявку на вступление в НАТО в 2022 году и с тех пор застряла в зале ожидания — сначала из-за политического позерства турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, а теперь из-за венгерского премьера Виктора Орбана, который тянет с ратификацией, разыгрывая очередную партию в покер с Евросоюзом. Но Швецияв любом случае намерена отказаться от заветного нейтралитета и влиться в альянс под руководством США, так что пришло время перестать льстить себе и собственной истории. Мы никогда не были действительно нейтральной страной.

Наш “нейтралитет” не имеет ничего общего ни с добротой, ни с моральным превосходством. Скорее это умение не считаться с соседями. И отнюдь не нейтралитет спас нас от войны. В Европе в 1939 году были и другие нейтральные государства, но это не уберегло их от нападения.

От войны Швецию удержала удача в сочетании с лицемерием — умением говорить одно, а на практике делать совсем другое. Самый вопиющий пример — Вторая мировая война, когда экспорт железной руды из Швеции сыграл решающую роль для немецкой военной промышленности.

Если ты швед, то немудрено поверить в миф, что кровавый шлейф не тянется за Швецией лишь потому, что страна формально не воевала с 1814 года. Налицо коллективная неспособность и явное нежелание увидеть нашу собственную жестокость и последствия молчания нашего народа. Но мы живем в динамичном мире, где международные конфликты вызывают непосредственный отклик и касаются даже нашего общества. Сама Швеция изменилась быстрее, чем наше представление о себе. Так, мы все еще убеждены, что мы — мирная страна, несмотря на невиданный в Европе скачок смертоносных перестрелок.

Назрела переоценка шведского национального менталитета. Наше молчание и неспособность занять решительную позицию не только не бездеятельность и не благородство, а, наоборот, косвенная тяга к насилию.

Заблуждение, будто Швеция наравне со Швейцарией находится на вершине некой нравственной пирамиды, большинство впитывает с молоком матери. Имена таких шведов, как Улоф Пальме и Даг Хаммаршёльд, святых в пантеоне международной дипломатии, стали символом нации, якобы безоговорочно преданной миру и международному сотрудничеству.

Я сам — из бесчисленного множества шведов, путешествовавших по миру и с самодовольной улыбкой отвечавших на расспросы о шведской модели, многочисленных преимуществах шведской системы безопасности и нашем хваленом нейтралитете, который десятилетиями обеспечивал нам роль посредника и мировой совести. Мы привыкли увязывать наш высокий уровень благосостояния со внешнеполитической позицией, но теперь эта мысленная диаграмма Венна нарушена.

Швеция уже давно гордится экономическим равенством, но состояние наших богачей лишь растут — как и доля неблагополучных семей. По данным журналиста Андреаса Червенки, с 1996 по 2021 год число миллиардеров в Швеции выросло на 1 700%. В своей книге “Жадная Швеция” он приводит имена 82 долларовых миллиардеров, чьи активы в совокупности составляют почти половину ВВП Швеции.

Значительная часть государственного сектора дерегулирована и приватизирована — в том числе железные дороги, из-за чего поезда постоянно задерживаются и отменяются. Если бы немцы попросили нас организовать подвоз железной руды для военных нужд нацистов сегодня, то с нынешним состоянием железных дорог нам бы пришлось ответить: “Нет, это невозможно”.

Наше общество пропиталось пассивной агрессией: мы собственноручно подточили систему социального обеспечения и заменили ее неравенством, но при этом козлами отпущения в большинстве бед выставляем беженцев. Роль крайне правых в нынешнем коалиционном правительстве очевидна, а жесткие антииммиграционные взгляды и неприязнь мультикультурализму стали общим местом.

На практике Швеция столь же принципиальна, как Граучо Маркс (американский актер, участник комик-труппы Братья Маркс, создатель хрестоматийного образа беззастенчивого дельца и авантюриста. – Прим. ИноСМИ). Мы твердо придерживаемся принципов страны, но если они не нравятся остальному миру... что ж, у нас всегда найдутся другие. Таким образом, членство в НАТО полностью вписывается в наш курс. Мы всегда выдавали наш глубинный страх и уныние за некое моральное превосходство, но это была лишь иллюзия.

Швеция вступает в НАТО из соображений прагматизма. Конфликт на Украине подобрался слишком близко, мы испугались и решили, что в одиночку не справимся. А еще у нас не осталось принципов, которые можно было бы продать.

Гуннар Арделиус — шведский писатель