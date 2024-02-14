Из-за позиции Орбана Киеву придется послушать венгерское меньшинство (Lidovky, Чехия)

Lidovky: в споре с Будапештом Киеву придется учесть позицию венгров Закарпатья

Время от времени в Венгрии призывают присоединить украинское Закарпатье, где проживают этнические венгры, пишет Lidovky. Примириться с Будапештом Киеву жизненно необходимо. А чтобы Орбан не тормозил европейские инициативы, Украине придется смириться с недовольством меньшинств и в чем-то уступить.

Своеобразный регион, пронизанный чужестранными влияниями, в котором проживают 1,2 миллиона человек, от остальной страны отделяют Карпаты, и туда доходят только отголоски текущего вооруженного конфликта. К меньшинствам, которые в этом регионе проживают, относятся, в том числе украинские венгры, которые благодаря Виктору Орбану в последнее время максимально громко заявили о себе.

В последнее время некоторых политиков Центральной Европы охватило желание беседовать с украинскими коллегами не в Киеве, а в центре Закарпатской области Украины — городе Ужгороде. В конце января туда сначала приехал словацкий премьер Роберт Фицо, который провел переговоры с коллегой Денисом Шмыгалем, а вслед за ним и венгерский министр иностранных дел Петр Сийярто, который встретился в Ужгороде с украинским главой МИДа Дмитрием Кулебой. Они побеседовали о правах местного венгерского меньшинства, но, главное, наметили путь к тому, чтобы Будапешт разблокировал европейскую помощь Украине.

Любопытно наблюдать за подобными новшествами, учитывая, что одна из встреч проходила почти на самом высоком уровне (Фицо), а вторая имела большое значение с точки зрения налаживания отношений (Сийярто еще ни разу не проводил двусторонние переговоры со своим украинским коллегой).

В прошлом Ужгород был и чехословацким, и венгерским городом так же, как, например, Львов был польским. И тем не менее польский премьер Матеуш Моравецкий в начале вооруженного конфликта в середине 2022 года отправился не во Львов, хотя с точки зрения безопасности это было бы куда логичнее, а в окруженный Киев, куда его сопровождали чешский и словенский коллега.

Но главное, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан на саммите Европейского Союза уже разблокировал помощь Украине в размере 50 миллиардов евро. Эти средства поддержат, прежде всего, украинское государство, которое сможет выплатить жалование солдатам, воюющим на фронте, и достойную компенсацию родственникам погибших и раненых бойцов, а кроме того, эти деньги поступят в государственный сектор. Возможно, глядя на европейскую помощь, и американские республиканцы наконец утвердят американский пакет почти на такую же сумму (в него входит также военная помощь).

Регион контрабандистов и таможенников

Итак, можно сказать, что начался период потепления в украинско-венгерских отношениях. Возможно, вскоре Виктор Орбан нанесет визит на Украину. По крайней мере он принял приглашение президента Владимира Зеленского. Посмотрим, куда он направится: в Ужгород или все-таки в Киев.

Стоит отметить, что спор с участием Украины, Венгрии и Европейского Союза выявил один актуальный аспект сложившейся на сегодня ситуации. Регион с 1,2 миллионами жителей от остальной страны отделяют Карпатские горы, и даже вооруженный конфликт сказался на жизни в этих краях только косвенно. Российские ракеты до сих пор целили только в Бескидский железнодорожный тоннель на границе области. Другое дело — мобилизация, и почти в каждом селении там есть свои погибшие фронтовики.

В прошлом Закарпатье жило за счет заработков за рубежом, продажи древесины и контрабанды. Нередко над местными жителями посмеиваются их более патриотично настроенные соотечественники, называя их неисправимыми контрабандистами или продажными таможенниками (иногда в одном лице), которым безразлично, война сейчас или мир, и многие сомневаются в способности таких людей защищать свою родину. Этот регион также связан с Чехией, и многие выходцы из Закарпатья работают в нашей стране. Еще недавно в этом регионе оставались те, кто помнил власть пяти государств: Австро-Венгрии, Чехословакии, Венгрии, Советского Союза и Украины.

Сегодня этот регион уникален тем, что граничит с четырьмя государствами: Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией. Этим объясняется еще один местный феномен — меньшинства. Чешское и словацкое меньшинство в Закарпатье небольшие, а особенно интересно сообщество русинов.

В представлениях их активистов к ним относится значительная часть говорящих по-украински местных жителей. Но Киев не признает их существования и считает их украинцами. Использовать русинов для разжигания беспорядков пытались российские спецслужбы, но особых успехов они не добились. Тем не менее украинская СБУ пристально следит за ситуацией в этом регионе, и некоторых активистов уже приглашали на не слишком приятные беседы.

Что касается венгерского меньшинства, то оно намного больше и заметнее. Если не считать достаточно многочисленного, но разобщенного русского меньшинства (по данным, это 17% населения), то украинские венгры — наиболее известное местное сообщество. Мало кто знает, что на Волыни живут поляки, в Полесье — белорусы, в Буковине — румыны, в Бессарабии — болгары и молдаване, а на Донбассе — греки. Зато о венгерском меньшинстве на Украине благодаря Виктору Орбану слышали все.

Продайте за полтриллиона

Правительство Орбана активно поддерживает меньшинства, вкладывая деньги в образование и поддержание транспортного сообщения. В целом Венгрия всегда лелеяла мечты, более или менее скрываемые, о Большой Венгрии в ее границах времен монархии Габсбургов. Большая шумиха в соседних с Венгрией странах поднялась после того, как в ноябре позапрошлого года Виктор Орбан надел на товарищеский матч венгерской сборной с Грецией шарф с картой Большой Венгрии. Послу Будапешта потом пришлось объяснять инцидент в Киеве.

Виктор Орбан, один из немногих европейских политиков, встречается с Владимиром Путиным. Венгрия строит с помощью Российской Федерации атомную электростанцию и полагается на российские поставки нефти и газа. Также Венгрия постоянно ставит палки в колеса НАТО, в том числе блокируя вступление Швеции, что порождает слухи о секретной договоренности между Путиным и Орбаном, который якобы пообещал саботировать западные структуры изнутри.

Время от времени в Венгрии призывают присоединить Закарпатье. Причем больше никто из стран, чьи исторические территории сейчас входят в состав Украины (Россию мы не считаем), подобных претензий не предъявляет (Автор статьи забыл про Польшу. – Прим. ИноСМИ). Недавно, например, в этом духе высказался националистический политик Ласло Тороцкаи (несколько лет назад его выслали из Словакии) на конференции своей парламентской партии "Наша Родина": "Если в случае конфликта Украина потеряет государственность и разделится, то Закарпатье как автономия могло бы мирным путем воссоединиться с Венгрией", —подчеркнул политик.

Поступало также нелепое, но вполне деловое предложение от бизнесмена Иствана Варги купить Закарпатскую область у Киева за 500 миллиардов евро так же, как когда-то Соединенные Штаты Америки купили у Российской империи Аляску. Варга хотел заработать деньги на это "предприятие" добычей золота в горах на севере Венгрии.

И Украина цела, и Орбан сыт

Но довольно шуток. Встреча в Ужгороде, скорее всего, принесет преимущества венгерскому меньшинству, которое компактно проживает на юго-западе Закарпатской области. С одной стороны, оно пострадало из-за ужесточения украинских законов о меньшинствах в 2017 году (нацелены они были преимущественно против русских), так как насильно насаждался украинский язык, что противоречило нормам, принятым в демократических странах. С другой стороны, стоит признать, что из-за компактности проживания многие члены венгерской общины не владеют украинским языком и говорят только на венгерском…

Остается неизвестно, как на протежирование венгров отреагируют другие меньшинства и не захотят ли для себя таких же условий. Но тут работает принцип "целых овец и сытых волков". Примириться с Будапештом Киеву жизненно необходимо, потому что недовольный Орбан — опасный соперник. Он традиционно продвигает исключительно венгерские интересы, а европейские, включая оборону от экспансивной России, его заботят куда меньше. Если заботят вообще. Орбан способен, как мы видели на примере помощи Украине, поставить ее под удар. Так что Украине придется смириться с недовольством меньшинств, поскольку это та цена, которую она вынуждена платить ради более важных целей.

Автор: Томаш Влах (Tomáš Vlach)