Два отчаянных аргумента. Шольц пытался убедить США не бросать Украину (Politico, США)

Politico: Германия рискует не справиться с новой ролью европейского лидера

Во время поездки в Вашингтон канцлер Шольц старался отговорить партнеров от намерения сократить помощь Киеву или вовсе отказаться от нее, сообщает Politico. В своих речах Шольц говорил о неделимой безопасности НАТО и неизменно твердой позиции Берлина — который, кажется, взял на себя больше, чем стоило.

На протяжении десятилетий американские чиновники ездили в Европу. У них была вполне конкретная задача: уговаривать, убеждать и даже ругать европейских союзников, чтобы те тратили больше денег на оборону. Я сам принял в этом солидное участие, бил себя в грудь и призывал своих коллег по НАТО делать в этом плане больше.

Но с тех пор игральный стол развернулся на 180 градусов. Теперь европейские лидеры приезжают в Вашингтон, чтобы призвать американских чиновников — особенно законодателей на Капитолийском холме — не колебаться в вопросах поддержки европейской безопасности.

Последним, кто сделал это, стал канцлер Германии Олаф Шольц, который в прошлую пятницу ненадолго посетил столицу США, чтобы выступить с единственным посланием: "В том, что касается способности Украины защитить себя, поддержка со стороны Соединенных Штатов является абсолютно необходимой".

И Шольц прав в своих опасениях. Неопределенность обязательств Америки перед Европой — а именно, будет ли она продолжать определять и поддерживать глобальный порядок, который был основой послевоенного успеха Германии — создает глубокие изменения и бросает новые вызовы Берлину. И всему остальному миру тоже.

Выступая в Вашингтоне, Шольц тщательно подбирал слова. Это была попытка убедить, а не упрекнуть. Ведь последнее не в его стиле. И не такой осуждающий тон должен был бы звучать из уст лидера страны, которая так неправильно понимала Россию и так долго недостаточно тратила на собственную оборону.

Но у Германии есть гораздо более прочное основание — а также веская причина — для того, чтобы просить США сыграть сейчас привычную им роль. Специальная военная операция России на Украине, представляющая теперь, как полагают некоторые, главную угрозу европейской безопасности, может впоследствии создать прямую угрозу территории НАТО. Ведь, по словам министра обороны Дании Троэлса Лунда Поульсена, сейчас в НАТО считают, что Россия может атаковать страну-члена альянса всего через три года (подобные заявления не имеют под собой никаких веских оснований — прим. ИноСМИ).

И такое развитие событий не только повлияет на безопасность в Европе, но и будет иметь последствия для США.

Еще после Второй мировой войны американцы поняли, что их безопасность и безопасность Европы неразделимы. И что присутствие США в Европе было лучшим способом гарантировать то, что Третья мировая война никогда не начнется. Это понимание является фундаментом идеологии Североатлантического альянса, который сейчас отмечает свое 75-летие.

Но успех России на Украине поставит все это под вопрос. Вот почему Москва не может и не должна добиться успеха, и почему поддержка Украины в ее самообороне так важна. Шольц был твёрд в своей позиции в Вашингтоне: "Отказ Конгресса США финансировать дальнейшую поддержку подорвет способность Украины защитить себя", — сказал он. Россия победит. Все остальные, включая Америку, проиграют.

Однако у Шольца на вооружении был не только этот "лучший" аргумент. Он приехал в Вашингтон после того, как Германия коренным образом пересмотрела свою политику в отношении России, Украины и европейской безопасности в целом. Кроме того, теперь он мог рекламировать собственный вклад Германии в европейскую безопасность как пример для подражания.

Наконец-то исчезло издавна существовавшее в Германии представление о том, что безопасность опирается на торговлю и взаимозависимость с потенциальным противником. Например, как страна, которая импортировала более половины всего своего газа из России до начала СВО в 2022 году, она снизила этот импорт до нуля к июню 2023 года. И это несмотря на то, что издержки для Германии были значительными.

Более того, впервые за десятилетия Берлин начал серьезно задумываться об обороне.

Все началось с речи Шольца 27 февраля 2022 года, в которой он объявил о "Цайтенвенде" страны — ее историческом политическом повороте. Признавая, что безопасность зависит от сильной обороны, Шольц обязался потратить 100 миллиардов евро на военные нужды и достижение цели НАТО по расходованию 2% ВВП на оборону. И хотя преодоление бюрократической инерции оказалось трудным, Берлин в конце концов достигнет целевого показателя НАТО по расходам на оборону в этом году. Он также сыграет ключевую роль в укреплении военного потенциала альянса и политике сдерживания, включая размещение, начиная со следующего года, бригады бундесвера в Литве.

Более того, Германия также стала крупнейшим спонсором Украины в Европе, отправив больше военной и экономической помощи, чем любая другая страна, за исключением США. По последним данным, ее военная помощь Киеву до октября 2023 года составила 17 миллиардов евро. Это более трети от помощи США (44 миллиарда евро) и более чем в два раза больше, чем обязательств Великобритании (7 миллиардов евро), что делает Германию вторым по величине донором Киева.

Добавьте к этому решающую экономическую помощь — как двустороннюю, так и через Европейский Союз — и картина станет еще ярче. За октябрь прошлого года Германия предоставила Украине помощь в размере 38 миллиардов евро — что значительно превышает половину от 71 миллиарда евро, потраченных США. И это еще не включает почти 14 миллиардов евро, израсходованных на прием украинских беженцев.

Конечно, Германия не единственная из тех стран, кто поддерживает Украину. Фактически, если вы посмотрите на общую помощь Киеву в процентах от ВВП, то каждая европейская страна (за исключением Исландии и Швейцарии) в долевом отношении выделила помощи больше, чем США. Действительно, в нынешнем виде доля Германии (почти 0,9% от ее ВВП) в три раза больше, чем доля Америки.

Однако ничто из этого не может иметь большого значения в дебатах о поддержке Украины, ведущихся сейчас в США и глубоко увязших в распрях американской внутренней политики. И вряд ли эти дебаты могут быть разрешены по соображениям здравого смысла или благодаря неоспоримым фактам.

И это должно иметь значение для Европы — и особенно для Германии. Нравится вам это или нет, но в том, что касается будущей европейской безопасности, Берлин взял на себя гораздо более важную роль, чем многие могут себе представить. И большие обязательства, чем население Германии, скорее всего, будет готово поддержать. И теперь Берлин вынужден опираться на эту новую реальность, приняв роль лидера, которую, как предполагает его экономическая и политическая мощь, он может и должен выполнять.

Единственный вопрос заключается в том, сможет ли Германия подняться и сделать шаг вперед, возглавив другие страны в Европе и за ее пределами — для того, чтобы начать заполнять пустоту, которую грозят оставить позади себя отступающие США.

Автор: Иво Даалдер (Ivo Daalder) - бывший посол США в НАТО, генеральный директор Чикагского совета по глобальной политике.