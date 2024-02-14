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РИА Новости

"Без американского зонтика". В Польше допустили выход США из НАТО

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Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише
Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише.
Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

Экс-президент Польши: ЕС должен готовиться к революции с выходом США из НАТО

МОСКВА, 12 февраля/ Радио Sputnik. США могут пересмотреть свое военное присутствие в странах Европы и даже выйти из НАТО, что стало бы геостратегической революцией, считает экс-президент Польши Александр Квасьневский.

Ранее баллотирующийся на новый срок экс-президент США Дональд Трамп предупредил, что на посту главы государства не собирается бесплатно защищать союзников по НАТО от возможного нападения извне, поскольку страны альянса отчисляют на оборону недостаточно средств.

"Сегодня Трамп, завтра, может быть, кто-то еще, но американцы могут через какое-то время пересмотреть свое сильное присутствие в НАТО. Европа должна быть готова к тому, чтобы суметь справиться без американского зонтика", – сказал в интервью польского радио ZET Квасьневский.

По словам гостя радиостанции, сокращение участия США в НАТО или выход из альянса было бы геостратегической революцией, сравнимой с распадом Советского Союза.

"Тогда нужно серьезно задуматься, какие гарантии безопасности для Польши необходимы", – отметил Квасьневский.

Он не исключил, что новым президентом США в ноябре станет именно Трамп.

"Мы увидим, кого американцы в конечном итоге выберут, но нужно готовиться к такому сценарию, что Трамп с его непредсказуемостью и необоснованными взглядами станет следующим президентом", – считает бывший польский лидер.

Квасьневский согласен с тем, чтобы каждая страна НАТО выделяла по меньшей мере 2% ВВП на оборону. Однако он подчеркнул, что эти средства должны идти не только в США, но и на нужды европейской безопасности.

"Если бы я сегодня снова был президентом, то мне бы очень хотелось, чтобы эти деньги шли и на европейские проекты, а не только на американские. Мы должны больше думать о европейском вооружении, формировании европейских военных сил", – считает он.

Вместе с тем, Квасьневский убежден, что США не откажут Польше в поддержке в случае нападения извне.

"Я не могу представить себе ситуацию, когда Польша подвергается нападению со стороны России, а американские солдаты собираются и уезжают в США", – добавил экс-президент.

Ранее радио Sputnik рассказало о ядерных планах Варшавы.

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Трамп Дональд
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Евросоюз
Ядерный щит
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