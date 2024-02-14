"Без американского зонтика". В Польше допустили выход США из НАТО

Экс-президент Польши: ЕС должен готовиться к революции с выходом США из НАТО
МОСКВА, 12 февраля/ Радио Sputnik. США могут пересмотреть свое военное присутствие в странах Европы и даже выйти из НАТО, что стало бы геостратегической революцией, считает экс-президент Польши Александр Квасьневский.
Ранее баллотирующийся на новый срок экс-президент США Дональд Трамп предупредил, что на посту главы государства не собирается бесплатно защищать союзников по НАТО от возможного нападения извне, поскольку страны альянса отчисляют на оборону недостаточно средств.
По словам гостя радиостанции, сокращение участия США в НАТО или выход из альянса было бы геостратегической революцией, сравнимой с распадом Советского Союза.
Он не исключил, что новым президентом США в ноябре станет именно Трамп.
Квасьневский согласен с тем, чтобы каждая страна НАТО выделяла по меньшей мере 2% ВВП на оборону. Однако он подчеркнул, что эти средства должны идти не только в США, но и на нужды европейской безопасности.
Вместе с тем, Квасьневский убежден, что США не откажут Польше в поддержке в случае нападения извне.
Ранее радио Sputnik рассказало о ядерных планах Варшавы.