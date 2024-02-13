НАТО повышает оперативную готовность в Северной Европе

Важной задачей комплекса учений Steadfast Defender-24, которые объявлены НАТО крупнейшими за последние десятилетия, является проверка и совершенствование планов региональной обороны альянса, которые были приняты летом 2023 года.

При этом, особое внимание уделяется региону Северной Европы. Так, на северном фланге НАТО – в Норвегии, Финляндии и Швеции (пока еще не члене альянса), а также в северной части Атлантического океана и европейской Арктике запланированы с 5 по14 марта 2024 г. арктические учения НАТО Nordic Response («Северный ответ»).

После того, как Финляндия и Швеция подали заявки на членство в НАТО, Норвегия расширила маневры Cold Response до многонациональных учений под названием Nordic Response. Эти учения будут фокусироваться на вопросах взаимодействия и переброски войск и техники с севера Норвегии, Швеции и Финляндии на восток. Особое внимание будет уделено отработке боевых действий в зимних условиях.

Непосредственно в учениях Nordic Response-24 примут участие более 20 тыс. военнослужащих, 100 самолетов, более 50 кораблей и подводных лодок из 14 стран, среди которых США, Канада, Великобритания, Дания, Германия, Нидерланды, Бельгия, Франция, Испания и Италия.

В ходе Nordic Response-24, кроме переброски личного состава и техники морским путем, будут отработаны вопросы перемещения сил по суше и воздуху из Финляндии и Швеции в Норвегию и обратно. Сухопутные войска указанных стран начнут движение из района Энонтекиё в направлении Норвегии с 1 по 3 марта. Передвижение в Финляндию запланировано с 14 по 17 марта.

Прикрытие сухопутных колон в ходе Nordic Response возьмут на себя британцы, которые уже начали прибывать в Норвегию. Более 1 тыс. британских десантников («марины») уже находятся в лагере зимней подготовки «Викинг» (65 км южнее Тромсё). Для решения задач огневой поддержки наземных сил британцы намерены использовать боевые вертолеты AH-64 Apache, которые с 2019 году задействуют в ходе учений в Арктической Норвегии.

Объединенное управление группировками войск в указанном регионе будет осуществлять объединенное командование сил НАТО (Норфолк, США, JFC Norfolk, JFCN). Напомним, что формирование JFCN, начатое в 2018, завершилось только в прошлом году. Основная задача командования – обеспечение координации действий ВМС стран альянса в ходе боевых операций (учений) в Северной Атлантике и на Крайнем Севере.

Командование морской группировки НАТО в ходе операции Nordic Response первоначально планировалось передать британскому авианосцу HMS Queen Elizabeth. Однако из-за поломки гребного вала он вынужден был отправиться на ремонт. Его место занял авианосец Prince of Wales, но и он, по техническим причинам, не смог вовремя выйти в море. В результате пока Британия предоставила для участия в операции только фрегат HMS Somerset и два танкера класса Tide.

Более того, в Будё (Северная Норвегия) будет создан объединенный центр воздушных операций Северных стран для управления воздушным компонентом сил привлекаемых к маневрам в регионе. ВВС планируется сосредоточить на базе Рованиеми, а воздушные операции проводить в воздушном пространстве Лапландии.

В ходе Nordic Response под руководством Финляндии будет сформирована шведско-финская дивизия. Так, Финляндия привлечет к участию около 4,1 тыс. военнослужащих, включая офицеров штабов ВМС, береговую егерскую дивизию, резервистов и 12 истребителей F/A-18 Hornet. В свою очередь Швеция предоставит около 4,5 тыс. военнослужащих из всех видов ВС, что станет самым масштабным участием страны в маневрах НАТО.

В отличие от предыдущих учений, в этом году основное внимание в рамках Nordic Response сосредоточено на более северных регионах Норвегии, таких как Альты и Лаксельва. Планируется также использование портов Харстада, Тромсё и, особенно, Альты, которые расположены всего в нескольких сотнях километров от границы с Кольским полуостровом России. При этом западные источники указывают, на то, что число участников может увеличиться.

Стоит отметить, что помимо официально заявленных целей, натовские войска акцентируют внимание на расширении военной инфраструктуры в странах Северной Европы. Это означает модернизацию морской инфраструктуры, а также строительство крупных складов заблаговременного хранения техники и вооружения для быстрого развертывания военных сил в этом регионе.

Как видим, военная активность НАТО в Северной Европе свидетельствует о стремлении увеличить свою оперативную готовность к потенциальному конфликту с Союзным государством. На планы НАТО отреагировали в Москве, отметив, что военные учения Nordic Response, которые пройдут в Норвегии, Финляндии и Швеции, приведут к эскалации напряженности и не останутся без ответа России.

Николай Астровский