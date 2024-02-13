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В России рассказали о самых совершенных Т-62 в зоне СВО

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Танк Т-62М
Танк Т-62М.
Источник изображения: Павел Лисицын / РИА Новости

Используемые в зоне проведения специальной военной операции (СВО) модернизированные танки Т-62М и Т-62МВ образца 2022 года получили дополнительную защиту и системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для противодействия дронам. О самых совершенных Т-62 рассказали в публикации «Российской газеты».



В сети появился ролик, демонстрирующий группу из шести машин одного из соединений Восточного военного округа. Отмечается, что танки на фото получили дополнительные блоки динамической защиты в ходе заводской модернизации. Также машины оснастили тепловизионными прицелами 1ПН96МТ-02.

Дополнительно танки оснастили козырьками для защиты верхней полусферы от FPV-дронов и сбрасываемых с беспилотников снарядов. Также машины получили бульдозерные отвалы для создания укрытий и проделывания проходов в завалах.

Базовую версию Т-62 начали выпускать в 1962 году. Эта машина стала первым в мире серийным танком с гладкоствольным орудием. Т-62 вооружен пушкой 2А20 калибра 115 миллиметров и пулеметами. Версия Т-62М получила дополнительные экраны из комбинированной брони, а защищенность Т-62МВ усилили динамической защитой.

В марте 2023 года военный эксперт Константин Сивков рассказал, что Т-62 отправляют в зону СВО из-за большого запаса снарядов калибра 115 миллиметров. Он отметил, что в СССР выпустили около 20 тысяч танков Т-62.

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