Западная пресса: на Украине создана общенациональная система радиоэлектронной борьбы с «Геранями»

Барражирующий боеприпас "Герань-2" пикирует на один из объектов в Киеве 17.10.2022.

По данным западной прессы, на Украине создана общенациональная система радиоэлектронной борьбы с беспилотниками, в частности с российскими дронами-камикадзе "Герань-2".

Как сообщает издание Forbes, новая украинская разработка называется "Покрова" и представляет собой своеобразный беспилотный щит, не зависящий от поставок Западом боеприпасов. Система создает помехи, перегружающие системы спутниковой навигации (как GPS, так и российскую ГЛОНАСС) шумом, который заставляет их неправильно определять текущее местоположение.

Снятый с должности главкома ВСУ украинский генерал Валерий Залужный упоминал об этой системе в своей статье, опубликованной на Западе осенью прошлого года. По словам Залужного, ВСУ наращивает имеющиеся у них возможности противодействия высокоточному оружию противника (управляемые ракеты, БПЛА) за счет развертывания общенациональной системы радиоэлектронной борьбы "Покрова", способной осуществлять подмену поля спутниковой радионавигации (так называемый "спуфинг"). Тогдашний главком ВСУ утверждал, что эти технологии якобы способны подавлять спутниковую радионавигацию вдоль всей линии боевого соприкосновения, а также и на значительной части подконтрольных Киеву территорий.

В опубликованной в Forbes статье подчеркивается, что эффективность работы этой системы в противодействии беспилотникам оценить сложно, однако она однозначно неэффективна против большинства российских ракет.