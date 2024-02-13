Глава Rheinmetall: потребности ВСУ в снарядах втрое превосходят возможности производства Германии

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Потребности украинской армии в артиллерийских боеприпасах втрое превышают возможности промышленного производства Германии. Об этом заявил глава немецкого оружейного концерна Rheinmetall Армин Паппергер.

В комментарии немецкому изданию Bild Паппергер отметил, что, по его данным, потребности ВСУ составляют более двух миллионов артиллерийских снарядов в год, однако только к 2025 году вся промышленность Германии планирует достичь объемов ежегодного производства в 700 тысяч единиц боеприпасов. При этом на восполнение изрядно истощившихся вследствие украинского кризиса запасов артиллерийских боеприпасов в самой ФРГ уйдет около 10-15 лет. При этом в течение первого квартала 2022 года Rheinmetall выпустил всего 100 тысяч снарядов.

В настоящее время Rheinmetall наращивает объемы производства своей продукции, в том числе боеприпасов. Так, на севере ФРГ при участии канцлера Шольца и главы Минобороны Писториуса прошла церемония закладки нового оружейного промышленного предприятия компании. Завод Rheinmetall в деревне Унтерлюс, на котором будет выпускаться до 200 тысяч снарядов в год, планируется построить за год.

Также сообщается, что из обещанной передачи Украине странами Евросоюза миллиона снарядов к марту текущего года, в итоге удастся поставить боевикам киевского режима лишь около 600 тысяч артиллерийских боеприпасов. Более системно подойти к существующей у ВСУ проблеме "снарядного голода" планируется лишь к третьему кварталу нынешнего года.