Польский генерал: Варшава может вскоре обзавестись ядерным оружием

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Варшава может вскоре обзавестись ядерным оружием. Возможно, такое развитие событий вполне реально.

Об этом в эфире польской радиостанции RMF FM заявил экс-глава отдела по надзору за вооруженными силами Бюро национальной безопасности Польши бригадный генерал Ярослав Крашевский.

У безопасности нет цены

- ответил польский генерал на замечание журналиста, что содержание и обслуживание ядерных вооружений – дело затратное.

По его словам, такое оружие может оказаться в Польше в рамках программы Североатлантического альянса Nuclear sharing, которая предусматривает предоставление его неядерным членам НАТО своими ядерными союзниками. В таком случае Польша получит право хранить и транспортировать такие виды вооружений.

Крашевский призвал Варшаву предпринять решительные шаги, чтобы такая перспектива стала возможной, ведь это, по его мнению, крайне положительно скажется на обороноспособности Польши.

Поэтому, считает Крашевский, получение ядерного оружия должно стать для польского руководства одной из приоритетных задач. И тогда, уверен он, страна станет обладать более высоким уровнем безопасности.

Ранее глава Бюро нацбезопасности Польши Яцек Севера в ходе беседы с журналистами местного издания Rzeczpospolita уклонился от ответа на вопрос о том, позволит ли Варшава соединенным Штатам размещать ядерное оружие на польской территории. Он отметил, что американский «ядерный зонтик» защищает и Польшу.