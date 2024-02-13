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Техкульт

Российский самолет «Aurus» построят на основе Ту-324

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Ту-324, проектное изображение

Появились любопытные подробности по грядущему российскому самолету, который будет выпускаться под торговой маркой «Aurus» — в его основу лягут наработки по Ту-324, проектирование которого началось в 90-х годах в интересах властей Татарстана.

Что любопытно, строить воздушный «Aurus» будет не ОСК, которая собирает SSJ-100 и МС-21, а созданная весной 2023 года «Газпром Тех» — дочерняя структура «Газпрома». В настоящее время «Газпром Тех» набирает соответствующие кадры в области производства авиатехники, включая руководителей, проектировщиков и специалистов по радиоэлектронному оборудованию на воздушных судах. При этом во главе программы будет поставлен коллектив, ранее занимавшийся российско-китайским лайнером CR929.

Салон Ту-324

Здесь стоит отметить, что Ту-324 проектировался как замена Ту-134 и Як-40 в трех отличающихся размерами модификациях — VIP на 19 человек и дальностью до 7000 км, пассажирской на 52 человека и дальностью до 2500 км, а также удлиненной пассажирской на 72 человека и дальностью порядка 3500 км.

Макс Антонов

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Страны
Россия
Продукция
СуперДжет-100
Ту-134
Як-40
Компании
ОСК
Проекты
CR929
МС-21
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