ULA рассказала о пережитом без РД-180 кризисе

Компания United Launch Alliance (ULA), лишившись доступа к российским двигателям РД-180 для ракеты Atlas 5 и столкнувшись с конкуренцией со стороны SpaceX, пережила кризис, заявил на конференции SpaceCom генеральный директор альянса Тори Бруно. Об этом пишет издание SpaceNews.

По словам руководителя, ограничения на использование РД-180 стали появляться после присоединения Крыма к России, тогда как конкуренция со стороны SpaceX возникла после того, как компания Илона Маска получила доступ к запускам в интересах Пентагона, где ранее ULA была монополистом. «Бизнес в такой ситуации может обанкротиться. На самом деле, с большинством это и происходит», — сказал глава компании.

Бруно заявил, что придя в 2014 году в ULA, он предпринял ряд мер, позволивших сохранить компанию. «План заключался в том, что мы сокращаем издержки и становимся конкурентоспособными, после чего начинаем расти», — заявил руководитель.

По его словам, увольнение трети сотрудников ULA и перенаправление средств на разработку ракеты Vulcan Centaur — замены Atlas 5 — позволили получить контракты от Пентагона и, следовательно, избежать банкротства.

Первый запуск Vulcan Бруно назвал идеальным.

Ракета Vulcan Centaur с модулем Peregrine стартовала с космодрома на мысе Канаверал 8 января. Спускаемый модуль Peregrine вместо мягкой посадки на поверхность Луны сгорел в земной атмосфере через 10 суток.