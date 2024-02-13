Войти
Ростех

«Высокоточные комплексы»: 15 лет точности и надежности

123
0
0
Панцирь С-1
Панцирь С-1.
Источник изображения: Александр Уткин

Фото: Александр Уткин 15 лет назад, в 2009 году, был образован холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех. За это время в объединение вошли более 15 предприятий с тысячами сотрудников. Специализация холдинга − создание высокоточных систем и комплексов вооружения тактической зоны боевых действий. Здесь производят знаменитые «Искандер-М», «Панцирь С-1», БМП-3 и другую технику. Сегодня организации «Высокоточных комплексов» работают над выполнением гособоронзаказа, модернизируют свои разработки по результатам применения в зоне СВО и наращивают производство гражданской техники.

В холдинг входят такие организации, как КБ приборостроения им. академика А.Г. Шипунова, КБ машиностроения, Курганский машиностроительный завод, Центральный научно-исследовательский институт автоматики и гидравлики, Центральное конструкторское бюро аппаратостроения и другие предприятия. Ремонтно-восстановительные компетенции «Высокоточных комплексов» дополняет ряд бронетанковых ремонтных заводов. В общей сложности в контуре НПО «Высокоточные комплексы» насчитывается более 15 предприятий.

ОТРК «Искандер-М»


ЗРПК «Панцирь-С1», ПТРК «Корнет», УАС «Краснополь-М2», ОТРК «Искандер-М», СПТК «Хризантема-С», ПЗРК «Верба», «Изделие 305», БМП-3, БМД-4М, БМП-2М «Бережок» и другое вооружение, созданное на предприятиях холдинга «Высокоточные комплексы», показавшее превосходство и мощь отечественной оружейной школы, известно во всем мире.

Первоочередной задачей для холдинга в 2024 году остается исполнение государственного оборонного заказа для нужд Минобороны РФ. «Высокоточные комплексы» с момента своего основания активно взаимодействуют с Минпромторгом России, Минобороны России и другими федеральными органами исполнительной власти. С началом специальной военной операции работа с МО РФ значительно усилилась, налажена оперативная обратная связь по применению изделий холдинга. Это позволяет дорабатывать и улучшать ВВСТ под потребности заказчика практически в режиме реального времени, как говорится, с колес. Такой подход позволяет более глубоко подойти к вопросу улучшения характеристик вооружения.

ПТРК «Корнет-ЭМ»


Одновременно с выполнением государственного оборонного заказа, модернизации изделий в условиях СВО, организации холдинга ведут работу по созданию новейших образцов вооружения и военной техники. Предприятия холдинга активно развивают производство высокотехнологичной гражданской продукции. Основные компетенции «Высокоточных комплексов» по гражданской тематике – производство дорожно-строительной, коммунальной, лесной и сельскохозяйственной техники, станкостроение, кузнечно-литейное производство, а также услуги промышленного строительства.

Стратегическим направлением деятельности «Высокоточных комплексов» является наращивание производственных мощностей на предприятиях. В организациях, входящих в контур управления холдинга и их кооперацию, проводится техническое перевооружение и строительство новых объектов недвижимого имущества, в том числе капитальный ремонт. В перспективе 2023-2024 гг. согласно утвержденным графикам на предприятиях холдинга планируется плановая реконструкция и капитальный ремонт корпусов, строительство новых объектов, цехов и складов. В рамках технического перевооружения производственных мощностей «Высокоточных комплексов» общее количество закупаемого оборудования в 2023-2024 годах составит более 20 тыс. единиц.

БМП-3М


Особое внимание «Высокоточные комплексы» уделяют кадровой политике. Так, предприятия холдинга ведут работу в сфере подготовки специалистов, организуют курсы по повышению квалификации и компетенций, сотрудничают с учебными заведениями разных уровней в субъектах РФ, в том числе для привлечения новых кадров. Также в организациях холдинга выстроена система наставничества для молодых специалистов, что особенно важно для получения профессиональных навыков в ходе производства.

Другим важным направлением кадровой политики является работа с высшими и профессиональными учебными заведениями – абитуриентам предоставляется возможность поступления в вузы по целевому обучению на ключевые технические программы и специальности в рамках государственного плана подготовки научных работников и специалистов для организаций ОПК.

СПТК «Хризантема-С»


«Высокоточные комплексы» продолжают обеспечивать Вооруженные силы Российской Федерации надежным и современным вооружением, военной и специальной техникой. Вместе с тем продолжается работа над выпуском высокотехнологичной конкурентоспособной продукции гражданского и двойного назначения. Холдинг продолжает модернизировать свои организации, наращивать производственные мощности, привлекать новых сотрудников и ковать высококвалифицированные кадры.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
БМД-4
БМП-2
БМП-2М
БМП-3
БМП-3М
Верба ПЗРК
Искандер
Корнет
Корнет-ЭМ
Краснополь
Тигр-М
Хризантема-С
Компании
Высокоточные комплексы
КБМ
КБП
Курганмашзавод
Минoбороны РФ
Минпромторг РФ
Ростех
Проекты
Военные учения
Похожие новости
03.12.2019
Интервью с исполнительным директором ПАО "Курганский машиностроительный завод" Петром Тюковым
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
23.08.2018
Конструкции вне конкуренции
28.08.2017
Бронетанковый дебют "Армии-2017": итоги оружейного форума
19.10.2016
Тульские новинки на параде и на передовой
10.06.2015
Любовь с первого выстрела
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.02 00:44
  • 59147
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.02 23:05
  • 0
Об очередном переделе мира.
  • 12.02 21:41
  • 1
НАТО повышает оперативную готовность в Северной Европе
  • 12.02 17:48
  • 11
"Алмаз-Антей" разработал дрон-конвертоплан "Настасья" для ретрансляции сигнала
  • 12.02 14:05
  • 1
Александр Лукашенко: «Мы никому не позволим стрелять в спину русскому человеку!»
  • 12.02 03:00
  • 1
В США придумали способ одному оператору управлять сотней дронов одновременно
  • 11.02 18:34
  • 1
На российском предприятии ВПК в Удмуртии произошел взрыв во время испытаний
  • 11.02 09:59
  • 17
Новые цели СВО неизбежны как и мобилизация: Запад начал подготовку к войне
  • 11.02 07:40
  • 1233
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 10.02 22:07
  • 401
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 09.02 21:40
  • 0
О влиянии искусственного интеллекта на ход боевых действий
  • 09.02 15:19
  • 0
Снова наступаем на одни и те же грабли
  • 09.02 12:01
  • 6
Бравада поляков, литовцев и украинцев под руководством США
  • 09.02 06:30
  • 2
Новый украинский «стратегический» ударный БПЛА Shoolika mk6 протестировали в ВСУ
  • 09.02 02:07
  • 1
General Atomics показала новый разведывательный беспилотник XQ-67A