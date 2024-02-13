«Высокоточные комплексы»: 15 лет точности и надежности

Фото: Александр Уткин 15 лет назад, в 2009 году, был образован холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех. За это время в объединение вошли более 15 предприятий с тысячами сотрудников. Специализация холдинга − создание высокоточных систем и комплексов вооружения тактической зоны боевых действий. Здесь производят знаменитые «Искандер-М», «Панцирь С-1», БМП-3 и другую технику. Сегодня организации «Высокоточных комплексов» работают над выполнением гособоронзаказа, модернизируют свои разработки по результатам применения в зоне СВО и наращивают производство гражданской техники.

В холдинг входят такие организации, как КБ приборостроения им. академика А.Г. Шипунова, КБ машиностроения, Курганский машиностроительный завод, Центральный научно-исследовательский институт автоматики и гидравлики, Центральное конструкторское бюро аппаратостроения и другие предприятия. Ремонтно-восстановительные компетенции «Высокоточных комплексов» дополняет ряд бронетанковых ремонтных заводов. В общей сложности в контуре НПО «Высокоточные комплексы» насчитывается более 15 предприятий.

ОТРК «Искандер-М»

ЗРПК «Панцирь-С1», ПТРК «Корнет», УАС «Краснополь-М2», ОТРК «Искандер-М», СПТК «Хризантема-С», ПЗРК «Верба», «Изделие 305», БМП-3, БМД-4М, БМП-2М «Бережок» и другое вооружение, созданное на предприятиях холдинга «Высокоточные комплексы», показавшее превосходство и мощь отечественной оружейной школы, известно во всем мире.

Первоочередной задачей для холдинга в 2024 году остается исполнение государственного оборонного заказа для нужд Минобороны РФ. «Высокоточные комплексы» с момента своего основания активно взаимодействуют с Минпромторгом России, Минобороны России и другими федеральными органами исполнительной власти. С началом специальной военной операции работа с МО РФ значительно усилилась, налажена оперативная обратная связь по применению изделий холдинга. Это позволяет дорабатывать и улучшать ВВСТ под потребности заказчика практически в режиме реального времени, как говорится, с колес. Такой подход позволяет более глубоко подойти к вопросу улучшения характеристик вооружения.

ПТРК «Корнет-ЭМ»

Одновременно с выполнением государственного оборонного заказа, модернизации изделий в условиях СВО, организации холдинга ведут работу по созданию новейших образцов вооружения и военной техники. Предприятия холдинга активно развивают производство высокотехнологичной гражданской продукции. Основные компетенции «Высокоточных комплексов» по гражданской тематике – производство дорожно-строительной, коммунальной, лесной и сельскохозяйственной техники, станкостроение, кузнечно-литейное производство, а также услуги промышленного строительства.

Стратегическим направлением деятельности «Высокоточных комплексов» является наращивание производственных мощностей на предприятиях. В организациях, входящих в контур управления холдинга и их кооперацию, проводится техническое перевооружение и строительство новых объектов недвижимого имущества, в том числе капитальный ремонт. В перспективе 2023-2024 гг. согласно утвержденным графикам на предприятиях холдинга планируется плановая реконструкция и капитальный ремонт корпусов, строительство новых объектов, цехов и складов. В рамках технического перевооружения производственных мощностей «Высокоточных комплексов» общее количество закупаемого оборудования в 2023-2024 годах составит более 20 тыс. единиц.

БМП-3М

Особое внимание «Высокоточные комплексы» уделяют кадровой политике. Так, предприятия холдинга ведут работу в сфере подготовки специалистов, организуют курсы по повышению квалификации и компетенций, сотрудничают с учебными заведениями разных уровней в субъектах РФ, в том числе для привлечения новых кадров. Также в организациях холдинга выстроена система наставничества для молодых специалистов, что особенно важно для получения профессиональных навыков в ходе производства.

Другим важным направлением кадровой политики является работа с высшими и профессиональными учебными заведениями – абитуриентам предоставляется возможность поступления в вузы по целевому обучению на ключевые технические программы и специальности в рамках государственного плана подготовки научных работников и специалистов для организаций ОПК.

СПТК «Хризантема-С»

«Высокоточные комплексы» продолжают обеспечивать Вооруженные силы Российской Федерации надежным и современным вооружением, военной и специальной техникой. Вместе с тем продолжается работа над выпуском высокотехнологичной конкурентоспособной продукции гражданского и двойного назначения. Холдинг продолжает модернизировать свои организации, наращивать производственные мощности, привлекать новых сотрудников и ковать высококвалифицированные кадры.